All' Open Championship è spuntato Shane Lowry

Golf – Shane Lowry prende il largo All’Open Championship : indietro gli italiani : Shane Lowry al comando dell’Open Championship: l’irlandese ha 4 colpi di vantaggio su Tommy Fleetwood. Restano indietro gli italiani con Francesco Molinari 54° e Nino Bertasio 68° Volata finale per il titolo nel 148° Open Championship, quarto e ultimo major stagionale che si conclude sul tracciato del Royal Portrush GC (par 71) nella città da cui il circolo prende nome nell’Irlanda del Nord, che sarà condotta da Shane Lowry al ...

Golf - British Open 2019 : Shane Lowry Allunga con un terzo giro stellare - Tommy Fleetwood insegue con quattro colpi di ritardo : Delirio irlandese per la conclusione del terzo giro dell’Open Championship 2019, il più prestigioso torneo del calendario Golfistico internazionale in corso di svolgimento nella splendida cornice del Royal Portrush Golf Club. Il pubblico di casa non è riuscito a trattenere il proprio entusiasmo accogliendo con cori da stadio e applausi a scena aperta Shane Lowry sul green dell’ultima buca, in un momento davvero emozionante. Il ...

Golf - British Open 2019 - Tiger Woods : “Ho dolori Alla schiena e non riesco a muovermi come vorrei” : Primo giro molto deludente per lo statunitense Tiger Woods, all’Open Championship di Golf, che è iniziato ieri a Portrush, in Irlanda del Nord, e che oggi sta vivendo il secondo giro. L’americano ha chiuso in 78 colpi, con un pesante +7 rispetto al par ed è 144° in classifica. Secondo quanto riportato dall’ANSA, Tiger Woods avrebbe riferito di avere problemi fisici che lo avrebbero frenato durante le prime 18 buche: “Ho ...

LIVE Golf - British Open 2019 in DIRETTA : cominciato il secondo giro - Francesco Molinari costretto Alla rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20 secondo bogey di giornata per Ryan Fox (-1) alla 3, il neozelandese ha già perso due colpi in questo secondo giro 9.18 CLASSIFICA PROVVISORIA 1 Holmes (USA) -5 2 Lawrie (IRL) -4 T3 Hatton (ENG) -3 T3 Koepka (USA) -3 T3 Westwood (ENG) -3 T3 Finau (USA) -3 T3 Rahm (ESP) -3 T3 Noren (SWE) -3 T3 Simpson (USA) -3 T3 Garcia (ESP) -3 T3 Frittelli (RSA) -3 T3 Aphibarnrat (THA) -3 T3 MacIntyre ...

Moto Guzzi : dal 6 All'8 settembre torna l'appuntamento con Moto Guzzi Open House : Dopo l’edizione record dello scorso anno – con 30mila presenze – la storica fabbrica di Mandello del Lario si apre agli...

CAll of Duty : Modern Warfare : la modalità Spec Ops potrebbe basarsi su un open world e includere 80 missioni : Tutte le informazioni sul multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare sono attese il primo agosto, Infinity Ward e Activision hanno promesso un reveal completo che ci permetterà di scoprire cosa ci aspetta nel nuovo gioco della serie.Tuttavia, i rumor continuano a invadere la rete e, tra le ultime indiscrezioni, troviamo quelle riportate da TheGamingRevolution.Nello Specifico, sembra che la modalità Spec Ops di Call of Duty: Modern Warfare sarà ...

Golf - Francesco Molinari : “Sarà speciale provare a difendere il titolo All’Open Championship” : Dopo l’impresa di dodici mesi fa, Francesco Molinari è pronto per l’’Open Championship 2019 di Golf, giunto alla 148esima edizione, in programma dal 18 al 21 luglio presso il Royal Portrush Golf Club nella contea di Antrim, nell’Irlanda del Nord. Il campione torinese, ovviamente, inizia il suo torneo sotto lo sguardo attento di tutti gli addetti ai lavori, con l’obiettivo di ripetere il grandissimo risultato di un anno ...

Tennistavolo - Australian Open 2019 : tre tabelloni Alla Cina - uno a testa ad Hong Kong e Corea del Sud : Si è concluso a Geelong l’Australian Open, torneo ITTF World Tour Platinum: la Cina conquista “solo” tre titoli, ovvero i due singolari, al maschile con Xu Xun ed al femminile con Sun Yingsha, ed il doppio femminile con Chen Meng e Wang Manyu, mentre ad Hong Kong va il doppio misto con Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, ed alla Corea del Sud il doppio maschile con Jeoung Youngsik e Lee Sangsu. Di seguito tutti i risultati delle ...

Golf - European Tour 2019 : cinque italiani nei primi venti Allo Scottish Open. Bertasio quarto - guidano in tre con un grande Wiesberger : Si è concluso da poco il secondo giro dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, in corso di svolgimento al Renaissance Club di North Berwick. Tre uomini si dividono il comando con il notevole score di -14: il sudafricano Erik Van Rooyen, l’inglese Lee Slattery e l’austriaco Bernd Wiesberger. Sia Van Rooyen che Slattery hanno girato in 64 colpi, 7 sotto il par, mentre Wiesberger è riuscito a trovare uno spettacolare -10 ...

Serena Williams e il dolce messaggio ad Osaka dopo la finale US Open 2018 : dAllo sfogo Alle scuse - poi le lacrime : Serena Williams svela un retroscena in merito alla finale US Open 2018 persa contro Osaka: dopo lo sfogo contro l’arbitro, la tennista americana ha scritto all’avversara un dolce messaggio di scuse È passato quasi un anno, ma alcuni episodi sono difficili da dimenticare. Se pensiamo alla finale femminile US Open 2018, tornerà sicuramente alla mente di molti lo sfogo di Serena Williams contro il direttore di gara: la tennista ...

Golf - European Tour : sei italiani in gara Allo Scottish Open. Presenti Rory McIlroy - Justin Thomas e diversi big : Secondo torneo consecutivo delle Rolex Series per l’European Tour: prima dell’ultimo Major dell’anno al Royal Portrush, l’Open Championship, è lo Scottish Open a catturare l’attenzione dell’European Tour. Il torneo ha una storia abbastanza antica, dal momento che, dopo due edizioni nel 1972 e 1973, è entrato nel calendario in pianta stabile nel 1986. Da allora, sotto diversi nomi, si è giocato a Gleneagles, ...

Golf - Open d’Italia 2019 : presenti anche Justin Rose e Thorbjorn Olesen - parate di stelle All’Olgiata Golf Club di Roma : Dopo la conferma di Francesco Molinari, pRoseguono le buone notizie per gli organizzatori del Open d’Italia 2019. La 76a edizione dell’appuntamento dello European Tour, tappa delle Rolex Series in programma dal 10 al 13 ottobre 2019 presso l’Olgiata Golf Club di Roma, potrà infatti contare anche sulla presenza dell’inglese Justin Rose, attualmente n.4 del ranking mondiale e campione olimpico in carica, e del danese ...

Italian ChAllenge Open Eneos Motor Oil – Scalise secondo dopo playoff - vince Jordan : Italian Challenge Open Eneos Motor Oi: un grande Scalise secondo dopo playoff. L’azzurro, dopo una spettacolare rimonta dal settimo posto, ha raggiunto nel finale Matthew Jordan, ma l’inglese ha poi prevalso alla prima buca supplementare Lorenzo Scalise è stato il grande protagonista della giornata finale dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, ottenendo un ottimo secondo posto, ma raccogliendo meno di quanto avesse meritato. Sul ...

Migranti - Allarme di Open Arms : “Barcone con bimbi e donne incinte” - scortati a Lampedusa : Il barcone è stato localizzato dall’ong spagnola Open Arms al largo della Libia. A bordo ci sono anche dei bambini e delle donne incinte. Undici Migranti sono già sbarcati a Lampedusa con una motovedetta della Guardia costiera. Gli altri, invece, verranno trasferiti in Sicilia, a Pozzallo o Licata.Continua a leggere