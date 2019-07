Nuovo album degli Unsylence | In Your Hands

Zucchero annuncia il Nuovo album prima di partire per gli USA : Zucchero annuncia il nuovo album e parte per gli USA. Questo è quanto si evince sui suoi canali social, nei quali ha voluto rendere ufficiale il suo ritorno in musica a tre anni da Black Cat, che ha portato in giro per il mondo. Queste le parole di Adelmo Fornaciari sui social, che già si è detto entusiasta della sua imminente partenza per gli Stati Uniti, dove realizzerà il suo prossimo lavoro. "Sono in partenza per l'America, vado a San ...

Fedez/ Rompe col manager Clemente Zard : in arrivo un Nuovo album : Grandi novità in campo musicale per Fedez: la pausa dalla musica sta per finire, intanto avrebbe chiuso i rapporti con il manager Clemente Zard

Tracklist e teaser di Free - il Nuovo album di Iggy Pop (video) : Il nuovo album di Iggy Pop ha già un nome, una data e una Tracklist: Free uscirà il 6 settembre e sarà composto da 10 brani inediti. L'essenza del seguito ideale di Post Pop Depression (2016) è espressa nel teaser pubblicato nelle ultime ore, che mostra la silhouette dell'Iguana per antonomasia in riva al mare, un'animazione accompagnata da una musica eseguita da Noveller alle chitarre riverberate, Leron Thomas alla tromba ...

Maluma e Ricky Martin in No Se Me Quita - l’amore protagonista del Nuovo singolo dall’album 11 : 11 : Maluma e Ricky Martin in No Se Me Quita: è il nuovo singolo estratto dall'album 11:11. La canzone è già disponibile in digital download e in free streaming in tutto il mondo e sarà presto in rotazione radiofonica accompagnato dal videoclip ufficiale atteso su YouTube e su tutte le emittenti tematiche. I compositori del brano sono Andres Castro, Oscar Hernandez, Servando Primera, Edgar Barrer, Juan Luis Londono e Jesus Herrera; alle voci ci ...

Il Nuovo album dei Greta Van Fleet sarà qualcosa di diverso - il chitarrista : “Pronto entro il 2019” : Il nuovo album dei Greta Van Fleet arriverà entro la fine del 2019. Lo ha rivelato il chitarrista Jake Kiszka nel corso di un'intervista rilasciata a NME in occasione del Mad Cool Festival. Il seguito ideale di Anthem Of The Peaceful Army (2018), però, sarà qualcosa di diverso e più esuberante, con sonorità ancora inesplorate dalla band di Lover, Leaver e uno studio più accurato su nuovi suoni. Il chitarrista Jake e suo fratello ...

Il Nuovo album di Biagio Antonacci tra richieste impossibile e divertimento sarà il “disco che verrà” : Il nuovo album di Biagio Antonacci sta per arrivare. A testimoniarlo è l'ultimo video dell'artista di Rozzano nel quale si diverte a fare delle richieste improbabili al suo chitarrista, come quella di provare un Fa Bemolle che non sia troppo molle. Biagio Antonacci ha quindi approfittato di una piccola pausa dal tour con Laura Pausini e tornare in studio per lavorare al suo album, che uscirà prossimamente e darà un seguito naturale a ...

Beyoncé ha svelato la tracklist del Nuovo album “The Lion King : The Gift” : Presenti anche molte collaborazioni The post Beyoncé ha svelato la tracklist del nuovo album “The Lion King: The Gift” appeared first on News Mtv Italia.

Ed Sheeran : il Nuovo album “No.6 Collaborations Project” è uscito! Non perderti il video di “Antisocial” con Travis Scott : WOW The post Ed Sheeran: il nuovo album “No.6 Collaborations Project” è uscito! Non perderti il video di “Antisocial” con Travis Scott appeared first on News Mtv Italia.

Ed Sheeran - nel Nuovo album collaborazioni con 22 artisti : “Prima mi dicevo ‘vorrei lavorare con quelli’ - ora ce l’ho fatta” : FQ Magazine Francesco Sarcina, “la moglie lo lascia per il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio” Dimenticate le atmosfere rarefatte di “Perfect”, o i singoli dal successo planetario come “Lego House” o “Shape Of You”. Ed Sheeran stavolta ha deciso di giocare duro, sparigliare le carte in tavola e lo fa con il nuovo album ...

Dopo aver visto questo post di Rihanna sul Nuovo album l’amerai ancora di più : A new meme is born The post Dopo aver visto questo post di Rihanna sul nuovo album l’amerai ancora di più appeared first on News Mtv Italia.

Il Nuovo album di Niall Horan è in arrivo e allontana la reunion degli One Direction : Il nuovo album di Niall Horan potrebbe essere quasi pronto. Addirittura il secondo progetto discografico da solista dell'ex One Direction potrebbe arrivare già entro la fine del 2019, a due anni dalla pubblicazione dell'album d'esordio. Niall Horan su Twitter ha svelato di non essersi attenuto ad un genere particolare e di aver spaziato dando forma all'ispirazione del momento. Scrivere e sviluppare il sound è stata la cosa più bella per Niall ...

Niall Horan è tornato a parlare del Nuovo album : ecco cosa dovrai aspettarti : ATTENZIONE The post Niall Horan è tornato a parlare del nuovo album: ecco cosa dovrai aspettarti appeared first on News Mtv Italia.

Già nel 2019 il Nuovo album di Benji e Fede con un tour nel 2020 : Il nuovo album di Benji e Fede arriva alla fine del 2019. A rivelarlo è Benjamin Mascolo, che ha risposto alle Q&A di Instagram e spiegato del loro ritorno discografico in programma per la fine dell'anno, quindi abbastanza in anticipo rispetto ai pronostici. Il disco sarà pubblicato dopo Dove E Quando, singolo che hanno pensato per la rotazione radiofonica dell'estate 2019 e che sarà riversato nel prossimo lavoro che darà un seguito ...

Il Nuovo album dei Lacuna Coil ha una data e un nome : Nei giorni scorsi la band aveva sparso indizi attraverso i canali social: ora con un total-black pubblicato in due riprese, ora con due lettere in alfabeto runico, ma nelle ultime ore il nuovo album dei Lacuna Coil ha finalmente raggiunto le coordinate che tutti attendevano. Il seguito ideale di Delirium (2016) si chiamerà Black Anima e sarà tra le nostre mani l'11 ottobre. Recentemente la frontwoman Cristina Scabbia aveva ...