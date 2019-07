Non hanno perso tempo Lady Gaga ha trasferito da Bradley Cooper anche i suoi

L’Iran dice che Non è vero che gli Stati Uniti hanno abbattuto un suo drone : Il governo dell’Iran – nella persona del viceministro degli Esteri, Abbas Araqchi – ha smentito che gli Stati Uniti abbiano abbattuto un suo drone nello stretto di Hormuz. L’abbattimento era stato annunciato dal presidente statunitense Donald Trump, secondo cui la portaelicotteri

Lega : Di Maio - ‘se sospettassi che hanno preso rubli Non ci governerei’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Se in questi giorni sto dicendo che il ministro dell’Interno è meglio che vada a riferire in Parlamento non è per al colpevolezza, tutt’altro. Sono stato presidente della Camera per 5 anni e so bene che quando si va a riferire in Parlamento, se si hanno le proprie ragioni, si spegna tutto un’ora dopo. Se non si va si alimentano sospetti”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, ...

Mara Venier su Barbara D’Urso : «Un programma Non può cancellare un’amicizia vera. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei» : Barbara D'Urso e Mara Venier Mara Venier è stata, senza ombra di dubbio, una delle protagoniste della scorsa stagione televisiva. Ritornata con successo al timone di Domenica In, la conduttrice veneta ha saputo farsi largo nella domenica pomeriggio, innescando un po’ di incomprensioni, accompagnate da una serie di frecciatine al fulmicotone, con Barbara D’Urso, sua diretta competitor a Mediaset e amica. Oggi, però, tra le due ...

Straniera di m… - perché Non ti hanno lapidata? Insulti alla compagna di classe : È stata condannata a 10 mesi di reclusione per aver picchiato e denigrato una sua compagna di classe, originaria del Pakistan. È successo ad una ragazza di Avezzano, accusata di odio razziale. La decisione è stata presa dal giudice del tribunale della cittadina abruzzese, Marianna Minotti, come riporta Marsicalive. I fatti si sarebbero svolti nel 2012 al culmine di una discussione a scuola, quando l'avrebbe colpita con calci e pugni e offesa per ...

Jeremias Rodriguez punzecchia Giulia De Lellis e Andrea IanNone : 'Hanno cose in comune' : Stando alle dichiarazioni che hanno rilasciato ultimamente Cecilia e Jeremias, sembra che la maggior parte dei membri della famiglia Rodriguez non approvi la love story che è nata tra l'ex cognato Andrea Iannone e Giulia De Lellis. L'argentino, interpellato dalla rivista "Chi" sull'argomento, si è limitato a dire che vede bene insieme l'influencer e il pilota perché hanno molte cose in comune: le sue parole sono sembrate una frecciatina neppure ...

CaNone Rai - niente esenzione agli anziani (con meno di 8mila euro) che hanno la badante : Raffaello Binelli L'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di un'anziana, invalida e con reddito inferiore a 8mila euro lordi all'anno. niente esenzione del Canone Rai perché con lei vive la badante Mentre il vicepremier Luigi Di Maio preannuncia che a breve il Movimento 5 Stelle presenterà una proposta per "ridurre drasticamente il Canone Rai", si sparge la voce che le persone anziane con reddito minimo che hanno una badante ...

Malattia Mihajlovic - l’Ussi : “Ci scusiamo se Non tutti i colleghi hanno rispettato i principi deontologici…” : “Caro Sinisa, tutti i giornalisti sportivi italiani ti sono vicini e vogliono giocare al tuo fianco questa difficile partita, che sicuramente vincerai. Ci dispiace che in questa circostanza così delicata non tutti i colleghi abbiano rispettato i principi deontologici fondamentali che devono sempre prevalere su qualsiasi esigenza. Ci scusiamo per loro. Ti vogliamo bene“. Questo il comunicato emesso dal Comitato di Presidenza ...

Pd - Corallo denuncia : “All’Assemblea Non mi hanno fatto parlare. Basta con questa farsa dei capicorrente” : “A me e a molti altri non è stato permesso intervenire in Assemblea. Ed è strano, perché io sono arrivato presto, tra i primi, e mi sono prenotato subito. Chi ha potuto parlare, cosa ha fatto? Ha mandato un messaggio a qualcuno prima?”. Dario Corallo, militante del Pd, ha denunciato con un video su Facebook ciò che è successo ad alcuni iscritti del partito durante l’Assemblea, organizzata ieri a Roma. Corallo, in passato, si ...

Sea Watch - Salvini contro la Francia : 'Premiano Carola Rackete - ma Non le hanno risposto' : L'eco del caso Sea Watch continua ad essere viva. La vicenda che ha coinvolto Carola Rackete, passata alla storia per essere stato il primo caso in cui una Ong ha forzato il blocco navale italiano nei confronti delle organizzazioni non governative, fa parlare di sé, soprattutto per le reazioni alla vicenda che arrivano a livello internazionale. In particolare dalla Francia è arrivata la notizia secondo cui Parigi ha inteso conferire alla ...

Alcune creme solari Non hanno il fattore di protezione che promettono? Facciamo un punto : (foto: Getty Images) creme solari, è bufera. Ci si perdoni la battuta: il meteo, per una volta, non c’entra niente. La metafora è invece riferita ai risultati dei test appena svolti da Altroconsumo, che ha messo alla prova creme e spray solari ad alta protezione, scoprendo che due dei sedici prodotti portati in laboratorio “non garantiscono la protezione che dichiarano in etichetta: si tratta di due prodotti che possono esporre a rischio ...

Grazia Di Michele/ "Narro le donne che Non hanno voce liberandole dagli stereotipi" : Grazia Di Michele, oggi tra i protagonisti di Techetechetè: il suo ultimo doppio lavoro editoriale, dal nuovo album al primo romanzo.

Matteo Salvini e i presunti fondi russi : "Ci sono delle spie che ci hanno intercettato Non solo in Italia" : Matteo Salvini è sotto assedio. L'inchiesta per "corruzione internazionale" a cui lavora la procura di Milano è solo un problema marginale. Per il ministro dell'Interno ci sarebbero delle spie che li "hanno intercettati non solo in Italia", perché "l'affaire Metropol" qualcuno deve pure averlo piani

Unomattina - Benedetta Rinaldi fuori dal programma : “Non mi hanno detto niente. Abbiamo fatto ottimi ascolti - ecco perché ora sto male” : Imbocca il figlio Edoardo, fa una telefonata alla mamma. Si scusa per il breve ritardo mentre il rumore del vento di Fregene è in sottofondo, Benedetta Rinaldi pesa le parole ma il tono è chiaramente deluso. Il suo nome non figura nei Palinsesti Rai della prossima stagione, dopo aver condotto le ultime due edizioni di Unomattina con Franco Di Mare e numerosi spazi nel mattino della prima rete. “Giorni assurdi, crudeli ed immeritati“, ...

Il creatore di No Man's Sky : "i giocatori hanno quasi sempre ragione sui problemi - ma Non sulle soluzioni" : I giocatori hanno pesantemente criticato No Man's Sky al momento del lancio, ma nel tempo il gioco ha raccolto una community piuttosto ampia grazie alle aggiunte e ai regolari miglioramenti. Come in ogni gioco in evoluzione, parte di questo processo è ascoltare i giocatori che, secondo il director Sean Murray, tendono ad essere molto bravi nell'identificare i problemi reali, sebbene non necessariamente le soluzioni."Normalmente i giocatori hanno ...