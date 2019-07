La Juventus gongola per De Ligt ma ora ha un centrale di troppo | chi resterà fuori

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Sull' aereo della Juve che decolla per l' Asia sale Mathijs De, il quasi 20enne difensore appena arrivato dall' Ajax per 75 milioni di euro. I bianconeri saranno in campo già domani contro il Tottenham (ore 13.30 italiane, diretta Sportitalia) con Higuain che - mentre dice no alla Roma - vestir

HyboriaLeague : RT @capuanogio: La #Juventus gongola con #DeLigt e si è rinforzata ma adesso ha un centrale in più. #Sarri gioca con la linea a quattro e n… - capuanogio : La #Juventus gongola con #DeLigt e si è rinforzata ma adesso ha un centrale in più. #Sarri gioca con la linea a qua… - gilnar76 : Sarri Cristiano Ronaldo, l’allenatore gongola: nessuno guarda CR7 come lui- FOTO #AllianzStadium #bianconeri… -