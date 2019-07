scuolainforma

(Di sabato 20 luglio 2019) E’ possibilenelladiIIil 1°2019: è stato firmato ilMinisteriale che stabilisce che tutti i docenti di ogni ordine e grado che ottengono l’abilitazioneil 1°, possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo, relativo alla rispettiva finestra di inserimento. Scarica il. Ilper l’inserimento in IIIlper l’inserimento in IIdelledi, modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, che diventano così: “1. Nelle more della costituzione triennale delledidi I, II e IIIconcernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazioneil 1°di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in IIdelle...

scuolainforma : #Graduatorie di istituto, chi può inserirsi in II fascia entro 1° ottobre: il decreto #Miur - infoitinterno : Graduatorie di istituto seconda fascia: si inserisce in elenco aggiuntivo chi consegue abilitazione entro 1° ottobr… - bizcommunityit : Graduatorie di Istituto, integrazione con finestre non più semestrali ma annuali -