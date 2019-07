Borsellino - in mille alla fiaccolata di Palermo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Oltre mille persone hanno partecipato, ieri sera, alla tradizionale fiaccolata in ricordo del procuratore Paolo Borsellino e degli uomini della scorta uccisi il 19 luglio del ’92, un appuntamento con la più longeva manifestazione antimafia in Sicilia che si è rinnovata anche quest’anno con la 23/ma e che ha avuto per tema centrale ‘Fiaccole accese nel buio della notte”. La ...