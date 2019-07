romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio non è mai stata così alta la tensione tra gli alleati di governo al termine di una giornata di toccate incrociate Salvini escluso alcuni incontri in programma per oggi con il Presidente della Repubblica Mattarella ogni tesi di crisi rivedendo però che la sua fiducia nei 5 Stelle esaurite vicepremier leghista ha poi annunciato che non sarà presente al consiglio dei ministri di oggi al successivo vertice sulla turni ea far traboccare il vaso per la lega il tutto per Wonder Ryanair Unipd per il MoVimento 5 Stelle il caso Ostia Di Maio affida Facebook la sua ultima parola io non tradisco gli italiani se cade questo governo si va al voto la presidenza della commissione europea Promette che monitorerà molto da vicino la situazione in Italia con l’obiettivo di riuscire investire per stimolare la ...

Agenzia_Ansa : #Universiadi record di medaglie e impianti ok, #Napoli esulta Tutti i VIDEO dell'ultime giornata di gare in attesa… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 08:10: romadailynews radiogiornale e buona giornata… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 08:10: romadailynews radiogiornale e buona giornata… -