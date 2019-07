Traffico Roma del 19-07-2019 ore 08 | 00

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lunghe code sono segnalate sulla Pontina in direzione della Capitale tra Castelno e Spinaceto a causa di un incidente rallentamenti persulla carreggiata interna del raccordo anulare tra cousinade Appia rallentamenti peranche sul percorso Urbano dell’a24 verso il centro città a partire dallo svincolo di via di Tor Cervara chiusa per lavori lo ricordiamo la galleria Farnesina in direzione dello Stadio Olimpico Cambiamo argomento in serata San Lorenzo da Piazza dei Sanniti partirà la fiaccolata commemorativa per l’anniversario dei bombardamenti del quartiere inevitabili delle brevi interruzioni alsulle strade del percorso interessato anche un tratto di via Tiburtina torna questo weekend il rally diCapitale pensione ai divieti ai cambiamenti per la circolazione ...

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli…