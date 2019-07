Tour, Alaphilippe domina crono di Pau

Impresa del leader della generale che batte Thomas e De Gendt. Juliansupera se stesso e tutti gli altri e vince lametro individuale di Pau (27,2km),consolidando il primato in classifica. La maglia gialla chiude in 35' netti, a una media di 47,3 km/h un percorso movimentato nel primo tratto e più adatto ai passisti scalatori nel secondo. Nella 13.ma tappa,alle spalle del francese, il secondo in classifica e vincitore 2018, il gallese Geraint Thomas, a 14" e ora a 1'26" in generale. A 36" il belga Thomas De Gendt e il colombiano Rigoberto Uran. Thibaut Pinot a 45".(Di venerdì 19 luglio 2019)