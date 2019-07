Terremoto ad Agrigento | l’esperto | “sequenze simili negli ultimi 40 anni | non sono state

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Le numerose scosse di, di magnitudo intorno a 2, registrate nell’agrigentino questa mattinaa quelle che siverificate nella stessa area40. “Questa zona fa parte di una fascia di pericolosità medio-alta“, ha spiegato il sismologo Alessandro Amato, dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’evento più importante registrato in quest’area fino ad oggi, ha spiegato l’esperto, è stato ildi magnitudo 6,4 avvenuto nel 1968 nella Valle del Belice. L’area di quella lunga sequenza sismica iniziata nel nella notte fra il 14 e il 15 gennaio 1968 “era stata ampia e la sequenza abbastanza lunga, con molti eventi di magnitudo superiore a 5. Prima di quell’evento non si erano registrati, storicamente, altri terremoti importanti“, ha detto Amato. In merito alla ...

