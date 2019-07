Salvini attacca di nuovo Carola Rackete | “Non vedo l’ora di espellere questa comunista

Salvini furioso : “Fiducia rotta”. E attacca Di Maio - Conte e Grillo : Vicepremier pronto alla rottura. «Quando i padri degli alleati hanno avuto problemi, io non ho fiatato»

Boschi attacca Salvini : 'Solo un modo per essere seri' e Pd annuncia mozione di sfiducia : Il Partito Democratico mette ancora una volta nel mirino Matteo Salvini. Il Ministro del'Interno, secondo quelle che sono le dichiarazioni degli esponenti 'Dem', si sarebbe macchiato della grave colpa di sfuggire dal Parlamento a cui sarebbe chiamato a rendere conto di quanto sta accadendo attorno al suo partito, relativamente ai presunti finanziamenti provenienti della Russia. Particolarmente significative, in tal senso, risultano le ...

Di Maio difende Salvini sui fondi russi - ma sull’Ue attacca : “Lega rischia di isolarci” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, difende Matteo Salvini e la Lega sulla vicenda dei presunti fondi russi, chiedendo al leader del Carroccio di metterlo in condizione di difenderlo. Ma sulle nomine Ue attacca i suoi alleati di governo: "Il rischio della Lega è di isolare l'Italia".Continua a leggere

Nomine Ue - Salvini attacca il M5s : “Preferisce poltrona - come si può votare con Renzi e Macron?” : Attacco frontale del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, al Movimento 5 Stelle e a Luigi Di Maio sul caso delle Nomine europee e della votazione a favore di Ursula von der Leyen come prossima presidente della Commissione europea: "Ma come si fa a votare con Renzi, Merkel e Macron per qualche poltrona in Europa?".Continua a leggere

Commissione Ue - Ursula von der Leyen eletta per soli 9 voti. Salvini attacca : “Gravissimo asse Renzi-5 Stelle” : Ursula von der Leyen è la nuova presidentessa della Commissione europea, la prima a ricoprire questo incarico. È stata eletta ma con soli 383 voti a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327 con 75 franchi tiratori all’interno della sua stessa maggioranza. “Mi sento molto onorata, sono sopraffatta, la fiducia che riponete in me la riponete nell’Europa, un’Europa ...

Russiagate - Letta attacca Salvini : 'Ha detto una cosa falsa - ora solo dimissioni' : Continuano ad annidarsi diverse opinioni attorno alla questione sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Si accoda alla lunga fila di politici che hanno manifestato critiche particolarmente dure sulla questione anche l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta. Il suo è naturalmente un punto di vista di parte, considerata la sua militanza nel Partito Democratico, ma che suona come un'accusa importante nei confronti del Ministro dell'Interno ...

Russia - Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Sfugge allo scandalo". Il leghista lo zittisce : governo ko? : Più a sinistra del Pd sul caso dei presunti fondi Russi e Gianluca Savoini. Si parla di Luigi Di Maio, il quale ha sparato ad alzo zero poco dopo le parole di Roberto Fico alla Camera, il quale si è schierato coi democratici sulla necessità che il leghista riferisca in Parlamento. Nel mirino di Di M

Salvini al comizio : “Attaccato da chi governa con me - la mia pazienza non è infinita”. Applausi dal pubblico : “Che mi attacchino giornali e sinistra ci sta, ma che lo facciano quelli che governano con me è molto strano. La mia pazienza non è infinita“. A dirlo, durante un comizio alla festa della Lega a Soncino, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Sondaggi, Lega in leggera crescita al 37,7. In aumento dello 0,5% il M5s, giù il Pd L'articolo Salvini al comizio: ...

Dl sicurezza bis - Trenta attacca Salvini : “Contrario a fondi per pagare straordinari ai militari” : Nuovo scontro tra il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Secondo Trenta, il Viminale sarebbe contrario a un emendamento al decreto sicurezza bis che prevede lo stanziamento dei fondi per pagare gli straordinari ai militari dell'operazione Strade sicure. Ma la Lega nega: "Non ci risulta".Continua a leggere

Lega : Salvini - ‘attaccato da chi governa con me - mia pazienza non infinita’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Sto portando tutta la pazienza del mondo. Va bene che mi attaccano i giornali, la sinistra ma essere attaccato da quelli che governano con te è un po’ più strano… la mia pazienza non è infinita e tutti devono mantenere la parola data”. Lo dice Matteo Salvini a un comizio a Soncino (Cremona). L'articolo Lega: Salvini, ‘attaccato da chi governa con me, mia pazienza non ...

Alessandro Di Battista attacca Matteo Salvini : "Bugiardo e ridicolo - ha finito lo show" : "Da qualche giorno non si sta parlando di Ong". Alessandro Di Battista, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, attacca Matteo Salvini: "Lo show dell'immigrazione dove tutti, da destra a sinistra, recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fer

Manovra : Provenzano - ‘Di Maio attacca sindacati - zitto con Salvini…’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “E’ un meraviglioso mondo alla rovescia. Dopo l’inusuale incontro tra il ministro dell’Interno e le parti sociali, Di Maio che fa? Chiede conto della presenza inopportuna di Siri? Protesta perché l’incontro ‘politico’ della Lega si è tenuto presso una sede ‘istituzionale’, con un’impropria commistione di ruoli? Difende il governo dagli ...

Incontro Salvini-sindacati - Conte attacca : «Sulla manovra decido io» : Il premier avvisa il vicepremier leghista e parla di «scorrettezza istituzionale». Di Maio contro i sindacati: «Incontrano l’indagato Siri? Perché tutela le loro pensioni d’oro»

Conte attacca Salvini : «La manovra si fa a palazzo Chigi e i tempi li decido io» : Il premier critica la presenza di Siri, l’ex sottosegretario al Consiglio, all’incontro coi sindacati. E avvisa il vicepremier leghista: «Se pensa di anticipare dettagli della manovra economica, entriamo nel terreno della scorrettezza istituzionale»