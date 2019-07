Relitto Eagle,la affondò U-boot nazista

Ritrovato dopo 75 anni ildella, nave della Marina Usa, colpita e affondata il 23 aprile del'45 dai tedeschi davanti a Cape Elizabeth. Potrebbe essere stata l'ultima nave affondata dai nazisti, a un mese dalla resa. Dall'analisi del, ritrovato ad appena 5 miglia dalla costa Usa,a 90 m di profondità, è emersa la causa dell' affondamento: non l'esplosione di una caldaia, come riteneva la Marina, ma un siluro Torpedo sparato da un sottomarino tedesco, uno dei famigerati U-arrivati fino a un passo da New York.(Di venerdì 19 luglio 2019)