optimaitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ladiè decisamente sotto osservazione in questi giorni. L'app che invecchia, così è stato ribattezzato lo strumento che, a fronte dell'utilizzo di filtri, consente di restituire i nostri volti solcati di rughe fra più di qualche anno. Eppure intorno alla stessa soluzione è montata una forte polemica, relativa alla destinazione di utilizzo dei nostri. Tutti i dubbi sulladisono stati raccolti nelle scorse ore sulle pagine di OM. Il rischio è che ai vertici di(riconducibile comunque ad una società russa) non si ponga l'adeguata attenzione sui, non rispettando quanto previsto dall'attuale GDPR. In effetti, ibiometrici potrebbero rimpilzare bancheben poco sicure e proprio i volti potrebbero essere utilizzati per altri fini non strettamente legati all'app e dunque, magari, commerciali.dunque ...

wordweb81 : Preoccupa la privacy di #FaceApp: come cancellare foto e dati personali - OptiMagazine : Preoccupa la privacy di #FaceApp: come cancellare foto e dati personali - Marchiondelli : Finalmente un articolo come si deve sul caso FaceApp. Come dice alla fine, se vi preoccupa questa app, preoccupatev… -