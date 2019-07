Nuovo stadio Roma | il Codacons | “il progetto va bloccato”

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Il rinvio a giudizio per ildellaportera’ a dichiarare la nullita’ di tutti gli atti amministrativi relativi aldi Tor di Valle”. Le novità sullodellaarrivano dal. “Dopo la svolta odierna non consentiremo che ilspeculativo di Tor di Valle possa proseguire, perche’ sarebbe basato su atti amministrativi illegittimi e, pertanto, annullabili, con enorme danno per la collettivita’ e per i tifosi, e ci batteremo con ogni mezzo durante il processo per bloccare lodella– spiega il presidente Carlo Rienzi – E’ assolutamente folle che si voglia proseguire su uncostellato da illeciti, e l’unica strada percorribile e’ lo stop definitivo all’opera, avviando l’iter per realizzare lodellaa Fiumicino, al momento ...

Inter : ?? | UN NUOVO STADIO PER MILANO Inter e Milan hanno presentato all’Amministrazione Comunale di Milano il “Progetto… - acmilan : Official Statement: A New Milano Stadium ? - Corriere : Milano, nuovo stadio silenzioso e verde. E interrato per sette metri -