Nuoto | Europei a Roma in contrasto con la Ryder Cup? Barelli Fin | “Clausola

Tra Europei e Ryder Cup : Raggi - pasticcio Nuoto - a rischio l?evento golf : Un evento incertissimo rischia di vanificare un evento già deciso. A riprova che il vero sport politicamente praticato in questi anni a Roma è il pasticcio, il non gioco di squadra e il...

Campionati europei di Nuoto : Roma ha presentato la candidatura per il 2022 : Roma si è proposta, sotto la guida di Daniele Frongia, assessore allo sport e dei grandi eventi, per l'edizione dei "Campionati europei di nuoto, Tuffi, nuoto sincronizzato ed in acque libere" che si svolgeranno nel 2022 per la durata di due settimane. Non è la prima volta che l'Italia sarebbe teatro di quest'importante manifestazione: infatti è già accaduto nel 1927 a Bologna, nel 1954 a Torino e nel 1983 proprio nella capitale. A fronte ...

Figliomeni : Europei Nuoto tentativo tardivo di rimediare a ‘no’ Olimpiadi 2024 : Roma – “Dopo le occasioni perdute in campo sportivo, pensiamo alle Olimpiadi 2024, da parte del M5s, stiamo assistendo ad un cambio di rotta tardivo e anche poco credibile da parte dell’Amministrazione grillina, che chiede a gran voce per mezzo della Raggi, gli Europei di nuoto 2022. La Giunta Raggi e’ in crisi assoluta sotto tutti i fronti e tutti i mezzi sono leciti per racimolare qualche consenso di opinione tra i ...

Raggi ora prenota gli europei di Nuoto : il gelo del governo : Un rattoppo, tardivo. Ecco a che cosa somiglia la candidatura di Roma agli europei di nuoto del 2022. A una sorta di scusateci tanto, da parte della giunta, per il vecchio rifiuto di proporre la...

Roma candidata per gli Europei di Nuoto 2022… ma gli European Championships? : Roma ha ufficializzato oggi, con il via libera dell’appoggio del Comune, la sua candidatura per gli Europei del 2022 di nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto di fondo ed è molto probabile che la candidatura sostenuta dalla Federazione del presidente della Len Maurizio Barelli abbia buon esito ma, a questo punto, una domanda sorge spontanea: che fine faranno gli European Championships? La manifestazione multisport che aveva riscosso un ...

Barelli : ottima candidatura per Europei Nuoto 2022 - cresce ma cautela : Roma – Il presidente della FederNuoto, Paolo Barelli, esprime “soddisfazione” per “la crescita della candidatura” di Roma a ospitare gli Europei del 2022, ma suggerisce anche cautela. “La candidatura nasce dal desiderio della Federazione Italiana Nuoto e della famiglia delle discipline acquatiche di riportare in Italia un grande evento come il campionato europeo che manca dal 1983- sottolinea il numero uno ...

Nuoto : Virginia Raggi annuncia la candidatura di Roma per gli Europei 2022 : “Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto del 2022. La Capitale d’Italia vuole confermarsi protagonista delle rassegne sportive internazionali. Siamo pronti alla sfida per realizzare un evento sostenibile e che avvicini i cittadini allo sport“ La sindaca di Roma Virginia Raggi ha deciso e, attraverso un annuncio su twitter, ha confermato la candidatura della Città Eterna a ospitare la competizione natatoria continentale ...

Malagò : bene Campidoglio su candidatura Europei Nuoto 2022 : Roma – Sull’organizzazione dei grandi eventi “c’e’ sempre da fare una distinzione: si tratta solo di pianificare l’evento o bisogna anche costruire una infrastruttura? Beh, in questo caso abbiamo una location che tutti quanti conoscono. Quindi da parte mia c’e’ assolutamente un giudizio positivo”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, commentando la decisione del Comune ...

Giorgetti : candidatura a Europei Nuoto è solo proposta : Roma – “Roma ha presentato la proposta di candidatura per gli Europei di Nuoto del 2022. È un po’ diverso… Abbiamo assistito la citta’ di Roma per gli Europei di calcio istituendo anche la figura del Commissario per cercare di arrivare in tempo utile, con il Comune collaboriamo costantemente per cercare di risolvere i problemi. Se ci sara’ il sostegno del Governo? A loro, come a tutti, abbiamo chiesto di ...

Frongia : aspettiamo discussione con Governo per Europei Nuoto 2022 : Roma – “Roma, ancora una volta, si candida a ospitare manifestazioni ed eventi sportivi di rilevanza mondiale e sostenibili per la citta’. Nuovi eventi internazionali hanno avuto luogo nella Capitale negli ultimi anni, a dimostrazione di una nuova linfa vitale rivolta al mondo dello sport e dei grandi eventi sportivi. Questo e’ solo il primo passo della candidatura, per cui abbiamo gia’ incontrato la FederNuoto e ...

Nuoto - Roma si candida ad ospitare gli Europei 2022. L’atto di Giunta approvato a 10 anni dal flop dei Mondiali 2009 : Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto del 2022. Trascorsi 10 anni dalla discussa edizione dei Mondiali 2009, fra inchieste, opere incompiute e il “ripiego” nella storica piscina del Foro Italico, la Capitale ci riprova. La Giunta guidata da Virginia Raggi ha approvato una memoria dove si chiede agli uffici di verificare i requisiti economici e di programmazione necessari per formalizzare la candidatura. La palla dunque ...

Nuoto – Roma punta agli Europei - la Capitale pronta a presentare la sua candidatura per la rassegna 2022 : Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto 2022: la soddisfazione della sindaca Raggi L’Italia è sempre più interessata al mondo dello sport: dopo la vittoria della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, adesso in tanti si stanno muovendo per ospitare nel nostro paese eventi di rilievo. Oggi, con una memoria a firma Virginia Raggi, approvata in Giunta, Roma ha deciso di candidarsi per ospitare gli ...