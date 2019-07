Siamo costrette ad andare in hotel! Le figlie di Al Bano e Romina contro la mamma

caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2019) Mancano ancora poche settimane poi Cristel Carrisi diventeràper la seconda volta. Una gioia per nonno Ale per tutto il clan che, nei mesi scorsi, ha vissuto momenti molto a agitati. Erano state proprio leCristel eCarrisi a raccontarlo ai microfoni di Domenica in la scorsa primavera. Intervistate da Mara Venier, le due ragazze hanno raccontato diversi aneddoti della loro vita privata e familiare. Tra le tante rivelazioni ce n’è stata una che aveva particolarmente colpito: al momento non hanno più una casa a Roma.Il motivo? Pare che la loroabbia deciso di donare l’abitazione, nella quale ha vissuto per oltre dieci anni, ad un gruppo di buddisti: “C’è gente che fa meditazione nella mia camera da letto. Ormai non abbiamo più una casa a Roma e quando veniamo in cittàadin hotel. Questa è nostra madre, doveva ripulirsi il ...

matteorenzi : La foto dal G7 finanziario è imbarazzante. Tutti uomini. Non ci sono giustificazioni: servono le quote rosa. Quando… - marattin : Giarrusso, M5S: 'Siamo stati leali con la Lega, abbiamo votato Rinaldi ma non ha preso i voti'. Marattin, PD: 'Graz… - ivanscalfarotto : Salvini non viene in Parlamento, ma in compenso abbiamo una delegazione di parlamentari russi in Commissione Esteri… -