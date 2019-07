Motorola One Action ha sempre meno segreti | ma il successo dipenderà dal prezzo

Motorola One Macro e Fire HD 10 2019 sono in arrivo e compaiono online : Amazon Fire HD 10 2019 è probabilmente appena passato per le mani della FCC, mentre secondo Evan Blass è in arrivo Motorola One Macro, il sesto della famiglia One. L'articolo Motorola One Macro e Fire HD 10 2019 sono in arrivo e compaiono online proviene da TuttoAndroid.

Avvistati due nuovi smartphone di Motorola e Black Shark dalle caratteristiche differenti : Dai database di GCC e 3C arrivano le prime informazioni su due nuovi smartphone che dovrebbero essere presto lanciati da Motorola e Black Shark L'articolo Avvistati due nuovi smartphone di Motorola e Black Shark dalle caratteristiche differenti proviene da TuttoAndroid.

Come sta andando Motorola? Ecco la situazione degli aggiornamenti : Motorola ha aggiornato l'elenco degli smartphone di questo popolare brand che possono già contare su Android 9 Pie. Scorriamolo insieme L'articolo Come sta andando Motorola? Ecco la situazione degli aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Le specifiche di Motorola One Action sono trapelate : il lancio potrebbe essere vicino : Le specifiche chiave dello smartphone Motorola One Action sono emerse oggi e questo indica che il suo arrivo sul mercato potrebbe essere imminente. Secondo la pubblicazione di un tipster affidabile, Motorola One Action dovrebbe essere simile a Motorola One Vision recentemente rilasciato, dal quale dovrebbe ereditare alcune specifiche. L'articolo Le specifiche di Motorola One Action sono trapelate: il lancio potrebbe essere vicino proviene da ...

Ecco Motorola One Pro con le sue quattro fotocamere posteriori : Diamo uno sguardo a quello che dovrebbe essere l'aspetto di Motorola One Pro, con le sue quattro fotocamere posteriori e il piccolo notch nel display. L'articolo Ecco Motorola One Pro con le sue quattro fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 5Z - HONOR 9 Lite - Motorola Moto Z4 - Realme 3 e LG V40 ThinQ si aggiornano con patch di maggio e Android 9 Pie : Per ASUS ZenFone 5z, Realme 3, Motorola Moto Z4 e LG V40 ThinQ è tempo di aggiornamenti: sono disponibile le patch di maggio e altre novità L'articolo ASUS ZenFone 5Z, HONOR 9 Lite, Motorola Moto Z4, Realme 3 e LG V40 ThinQ si aggiornano con patch di maggio e Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Vision - il low cost per gente della notte : Il nuovo smartphone Motorola, disponibile in Italia dal 3 giugno a 299,99 euro, punta tutto sul comparto fotografico posteriore che promette di offrire buone prestazioni in condizioni di scarsa luminosità

Moto Z4 : Motorola ci ritenta con un nuovo smartphone modulare : (Foto: Motorola) Motorola Moto Z4 è ufficiale come nuovo smartphone di medio range del brand americano di proprietà di Lenovo. Prendendo come base il ben noto Moto Z3, anche il nuovo dispositivo è compatibile con i moduli Moto Mods che ne espandono le funzionalità. Il design vede la presenza di un notch molto discreto nella parte superiore e uno schermo di generose dimensioni, scopriamo tutte le caratteristiche tecniche del nuovo terminale in ...

Motorola One Vision : nella nostra prova splende la fotocamera - meno la batteria : Il Motorola One Vision è il secondo della famiglia di smartphone di Motorola dotata di Android One ad arrivare in Italia – in vendita dal 1° Giugno – presentandosi con un’importante upgrade dal punto di vista fotografico in quella che è la lineup dello storico produttore americano, oggi parte del gruppo Lenovo. Abbiamo messo alla prova il One Vision nelle ultime due settimane, di seguito troverete le ...

Motorola annuncia Moto Z4 - lo smartphone aggiornabile al 5G : ecco specifiche e prezzo : Motorola Moto Z4 è ufficiale e sarà "aggiornabile" al 5G grazie all'apposito modulo Moto Mod: scopriamo caratteristiche tecniche, design, immagini, prezzi e data di uscita. L'articolo Motorola annuncia Moto Z4, lo smartphone aggiornabile al 5G: ecco specifiche e prezzo proviene da TuttoAndroid.

Ecco caratteristiche - foto di prova e video unboxing di Motorola Moto Z4 : manca solo la presentazione : Motorola Moto Z4 è apparso su una pagina su Amazon, che ci svela il prezzo e quelle che potrebbero essere le caratteristiche di questo smartphone L'articolo Ecco caratteristiche, foto di prova e video unboxing di Motorola Moto Z4: manca solo la presentazione proviene da TuttoAndroid.

I Motorola One Pro e One Action sono in arrivo e potremmo scoprirli a breve : Un elenco di smartphone che Lenovo dovrebbe lanciare nei prossimi mesi ci dice che tra tali device vi saranno anche i Motorola One Pro e One Action L'articolo I Motorola One Pro e One Action sono in arrivo e potremmo scoprirli a breve proviene da TuttoAndroid.

Motorola lancia un portale per tenere traccia degli aggiornamenti dei suoi smartphone : Motorola presenta un nuovo portale dedicato agli aggiornamenti dei propri smartphone, portale che prende posto sul blog tedesco e torna utile per rimanere sempre al corrente su tutte le novità relative al software dei propri smartphone Motorola. L'articolo Motorola lancia un portale per tenere traccia degli aggiornamenti dei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.