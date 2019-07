Morto Mattia Torre | autore della serie cult Boris

tvzap.kataweb

(Di venerdì 19 luglio 2019) Si è spento giovanissimo, a soli 47 anni, lo scrittore,tv, sceneggiatore e regista, che insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico è statotvdopo una lunga malattia, come riporta Leggo.it. Recentemente l’attore Valerio Mastandrea, ospite di Diego Bianchi a La7 a Propaganda Live, aveva recitato un monologo scritto proprio dadal titolo “Colpa di un altro”.è statoanche di 456, spettacolo teatrale ripreso anche dallo show di Serena Dandini “The Show must go off”, in onda su La7, e di “Dov’è Mario” latv che segnò il ritorno di Corrado Guzzanti sul piccolo schermo. Per Valerio Mastandrea ha scritto prima Il migliore per il teatro e poi latv La linea verticale nella quale raccontò la malattia., 10 anni ...

