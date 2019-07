L' inesistente crisi di Governo vista dall' angolo della sala del Mappamondo

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) Alla fine Salvini ce l’ha fatta: le prime pagine dei giornali di oggi parlano di unadiche almeno in questa fase non c’è per niente, invece di parlare dell’imbarazzo sulla Russia, che invece c’è. Avrebbe potuto non farcela?Sì, se buona parte dell’informazione avesse considerato l’visualedel, al quarto pianoCamera, dove in Commissione è stato fatto di tutto da lunedì fino a ieri per far passare integralmente la pupilla degli occhi di Salvini, il decreto sicurezza-bis, che va in aula da lunedì e che va convertito nei prossimi quindi giorni. Con unadecadrebbe.Ora è vero che per spiegare la politica non basta l’visualedele che bisogna cercare di capire dappertutto, però esso non può essere ...

