“La reincarnazione di Lady D” Bimbo di 4 anni | “Ero una principessa | poi l’incidente…”

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ci avviniamo sempre di più all’versario della morte diDiana. Il 31 agosto, infatti, saranno ventidueche la Spencer non c’è più, rimasta vittima di quel drammatico incidente della notte di Parigi. Ogni giorno però la sua storia si arricchisce di particolari inquietanti, di storie mai raccontate, di rivelazioni scottanti. Stavolta però i dettagli sono addirittura da brividi: ci sarebbe infatti un bambino di quattroche afferma di essere la sua. Lo riportano direttamente i suoi genitori, David e Lisa Campbell. Una famiglia molto in vista, poiché lui è un celebre conduttore australiano. La storia è stata raccontata ai giornali, dove si legge come il piccolo sia stato già sottoposto ad alcuni test, atti a verificare quanto da lui sostenuto. I risultati sono incredibilmente sconvolgenti: Billy conoscerebbe in maniera perfetta la vita diDiana, anche ...

