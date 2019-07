Iran | Guardiani della rivoluzione | sequestrata una petroliera britannica Persi i contatti

Iran - i guardiani della rivoluzione annunciano : “Sequestrata petroliera britannica” : I guardiani della rivoluzione Iran iana hanno appena annunciato di aver “sequestrato” una petroliera britannica nello stretto di Hormuz. Pochi minuti prima, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump aveva detto di “non essere preoccupato per un potenziale conflitto” con l’ Iran aggiungendo di sperare “per il loro bene che non facciano nulla di stupido, altrimenti pagheranno un prezzo che nessun altro ha mai ...

Guardiani della rivoluzione Iraniana in un video accanto alla petroliera danneggiata : In un video fatto circolare dal Pentagono, annunciato ieri dall’amministrazione Usa, si vede quella che viene descritta come una imbarcazione con dei Guardiani della rivoluzione iraniani (Pasdaran), intenti a rimuovere quella che appare essere una mina magnetica inesplosa dal fianco della petroliera giapponese, la Kokuka Courageous, danneggiata probabilmente da un’altra mina, ieri nel Golfo di Oman. Le immagini in bianco e nero ...