Elisa Isoardi fa una confessione su Salvini e la sua vita privata

(Di venerdì 19 luglio 2019)svela perchè è finita la storia d’amore con MatteoTempo di vacanze perche a settembre tornerà al timone de La prova del cuoco per il secondo anno di fila. La conduttrice piemontese ha preso in mano lo scettro di Antonella Clerici lo scorso anno e, sulle pagine del settimanale Gente oggi, ha sottolineato che al momento la sua priorità nellaresta il lavoro.ha parlato però anche dellae della sua relazione, terminata ormai sei mesi, con Matteo: “La solitudine all’interno della coppia mi ha portata a chiudere”. La 37enne ha ammesso di aver affrontato un periodo difficile di cambiamenti e di esserne uscita da sola: “Ho ripreso in mano la miadopo un periodo personale non semplice”. La conduttrice ha ammesso però che in questi mesi da single i corteggiatori per lei non ...

