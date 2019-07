Dopo la testa di Dioniso | dagli scavi vicino al Campidoglio emerge un busto

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria Dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Le piccole Safa e Marwa stanno bene! Gemelline unite dalla testa separate Dopo 50 ore di intervento : unite dalla testa sin dalla nascita, sono state separate nel corso di una serie di operazioni da record, durata in totale ben 50 ore. stanno bene le due Gemelline siamesi di 2 anni, Safa e Marwa Ullah, la cui storia ha fatto letteralmente il giro del mondo. Le piccole, affette da una rara malformazione, sono state operate a Londra da una equipe di specialisti che in una vera e propria maratona sono riusciti a dividere i vasi sanguigni che ...

Gemelle siamesi unite per la testa : separate Dopo 50 ore di intervento : I chirurghi del Great Ormond Street Hospital di Londra sono riusciti a separare con successo Safa e Marwa Ullah, unite dalla...

FOTO Giovanni Visconti - fasciature dalla testa ai piedi. Il ciclista Dopo la caduta : “Avevo paura per la milza - ho una costola rotta” : Giovanni Visconti è avvolto dalle bende nella sua casa di San Baronto, il ciclista ha pagato a durissimo prezzo la brutta caduta in cui è incappato al Giro d’Austria. Il siciliano è stato dimesso ieri dalla Uniklinikum di Salisburgo, ha una costola fratturata ma soprattutto una serie di escoriazioni e “spelature” su tutto il corpo dalle spalle alle caviglie passando per gomiti, addome, cosce come testimonia una FOTO postata sui ...

Lady D - cosa è successo al vestito da sposa Dopo la sua morte. Lei lo aveva scritto nel testamento : In tantissimi si ricorderanno di quel magico 29 luglio del 1981 quando Lady D arrivò alla Cattedrale di Saint Paul, gli occhi del mondo erano puntati su di lei e sul suo meraviglioso abito nuziale. Un vestito fiabesco che incantò i milioni di telespettatori che da ogni parte del globo seguirono le nozze con il Principe Carlo. Ma dopo la morte della principessa del popolo, che fine ha fatto quell’abito? Nel suo testamento Diana ha scritto che ...

Mitsotakis : testa alta Dopo tanto dolore : 22.42 "Lavorerò duramente, per tutti i greci e le greche, anche per quelli ch non ci hanno votato. E cominceremo subito perché non c'è tempo da perdere". Così il vincitore delle elezioni e futuro premier greco Kyriakos Mitsotakis, nel suo discorso dopo il successo alle urne. Ha ribadito le promesse:meno tasse, salari più alti,più investimenti. E' ora che la Grecia "si faccia sentire" in Europa: "I cittadini hanno preso il destino nelle loro ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Luis Porto in testa Dopo la prima giornata di qualificazioni - domani l’Italia : Al PalaVesuvio di Napoli sono incominciate le Universiadi 2019 per la Ginnastica artistica, oggi in programma la prima giornata di qualificazioni per il settore maschile. A scendere in pedana sono stati i gruppi misti, cioè gli atleti di quelle Nazioni che non si sono presentate con la squadra (tre elementi). A primeggiare nel concorso generale individuale è stato il brasiliano Luis Porto (80.350 punti: 13.500 al corpo libero, 13.000 al cavallo, ...

Giovanni Ciacci Dopo l’addio a Detto Fatto : “Potrei lavorare anche dal McDonald’s - ma la corona non cadrà dalla mia testa” : “Faccio tanti tanti auguri a Detto Fatto ora che le nostre strade si sono separate. Chi prenderà il mio posto? Leggo nomi veri o presunti. Se hanno scelto davvero Guglielmo Mariotto, come leggo su Tvblog, ne sono felice. L’idea che sia proprio lui a sostituirmi, lo ammetto, mi fa ridere. E’ una trovata divertente”. Il futuro di Giovanni Ciacci, lo stylist “con la barba blu”, sarà lontano da Detto Fatto. dopo sette lunghi anni ha ...

Binotto a caldo sul Dopo-Francia. Con la testa già all’Austria : Nel post-gara del GP di Francia, il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato a caldo ai microfoni di Sky Sport F1. Sulla gara della Ferrari: è sembrata più vicina rispetto a quanto visto in qualifica A parte la qualifica, dovrei rifermi a Barcellona. Sapevamo che in Francia era una pista ancora difficile per […] L'articolo Binotto a caldo sul dopo-Francia. Con la testa già all’Austria sembra essere il primo su ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 - la graduatoria Dopo il GP di Germania : Gajser allunga in testa - +83 su Cairoli : Tim Gajser approfitta al meglio dell’assenza di Tony Cairoli nel GP di Germania 2019 e allunga in testa alla Classifica del Mondiale Motocross MXGP 2019. Lo sloveno ha infatti vinto gara-1 e gara-2, ora vanta addirittura 83 punti di vantaggio sul siciliano che si è chiamato fuori a causa di un infortunio, il centauro della Honda ha operato uno strappo importante nella corsa verso il titolo iridato. Di seguito la Classifica generale del ...