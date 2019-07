Carabiniere ferito a Terni | colpi d' arma da fuoco Video | follia durante controllo

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Spari a Terni : Carabiniere ferito - 19 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Un carabiniere è rimasto ferito dopo che un uomo lo ha colpito dopo uno sparo: i dettagli, 19 luglio 2019,

Terni - Carabiniere ferito a una gamba da un colpo di pistola : Terni, carabiniere ferito a una gamba da un colpo di pistola Il militare è stato ferito, sembra in modo non grave, da un colpo di pistola che lo ha raggiunto dopo che un uomo - fermato per un normale controllo - aveva dato in escandescenza. Quest'ultimo è stato bloccato e portato via dal 118. Non ancora chiara la ...

A Montegragnaro un Carabiniere è stato ferito con un coltello da un ubriaco : Un carabiniere di 59 anni è stato accoltellato alle spalle da un marocchino ubriaco a Montegranaro, in provincia di Fermo, nelle Marche. Il brigadiere, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, era intervenuto alle 23 si sabato sera in un bar del centro dove l'immigrato regolare di 46 anni stava disturbando gli altri avventori. L'aggressore ha tentato la fuga ma è stato subito disarmato e arrestato dagli altri militari ...