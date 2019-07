Autonomia | Veneto e Lombardia deluse

blogo

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il vertice sulle autonomie che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi non ha per niente soddisfatto i Governatori di. Il Premier Conte oggi pomeriggio aveva annunciato che si erano fatti "significativi passi avanti" e confidava di portare presto il testo in Consiglio dei Ministri. Annunciando l'intesa raggiunta da Lega e M5S su molti aspetti critici, aveva sottolineato un fatto fondamentale: "i Governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto".Il punto d'equilibrio trovato dai rappresentanti delle due forze di governo non soddisfa però per niente i Governatori. Zaia ha attaccato frontalmente il Premier: "Questa è la politica del gambero. Sono passati 636 giorni dal referendum, abbiamo fatto tutta l'attività propedeutica, svolta in tempi non sospetti, già un anno fa, non è possibile che il Governo si riunisca una volta alla settimana e ogni volta disfa quanto fatto ...

RaiNews : 'Mi ritengo assolutamente insoddisfatto dell'esito del vertice di oggi su #Autonomia. Abbiamo perso un anno in chia… - repubblica : Autonomia, Veneto e Lombardia furiose. Zaia: 'Conte ci ha presi in giro'. Fontana: 'Non firmo' - zaiapresidente : ?? Abbiamo firmato un contratto di governo, e il @Mov5Stelle ha sostenuto il referendum sull’#autonomia di Veneto e… -