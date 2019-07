11 settembre | strage infinita | sono 200 i vigili del fuoco eroi morti per i fumi tossici

today

(Di venerdì 19 luglio 2019)ormai duecento ideldi New York deceduti per le conseguenze di malattie sviluppate per aver inalato...

oggiconversano : Una passeggiata nel giorno della strage del 19 luglio 1992. Si parte alle 19,00 da piazza XX Settembre - Alle 19,00… - Boriss_1 : Se a settembre non sono riparate ste cazzo di scale mobili faccio una strage - Roby848484 : @DonatoCavallo6 Oggi ho fatto strage con un post su Chala.. Sono aggrappato ad entrambi i carri.. con le unghie.. m… -