Vuole solo alimentare polemiche P Chigi smaschera Repubblica

Mauro Icardi non cambia idea e Vuole solo restare all'Inter : L' estate è lunga, il mercato pure ma, ad oggi, Mauro Icardi resta fermo sulle sue posizioni: nessuna apertura a un trasferimento all' estero e neppure a una delle due «pretendenti» italiane, la Juventus e il Napoli. L' ex capitano dell' Inter, dopo l' esclusione dal tour asiatico, continua la prepa

Juventus - Icardi avrebbe rifiutato il Napoli - Vuole solo i bianconeri (RUMORS) : La Juventus è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match dell'International Champions Cup. L'idea della dirigenza bianconera è di velocizzare la trattativa che dovrebbe portare De Ligt a Torino, così da poterlo utilizzare già nelle amichevoli asiatiche. Fra i match che la Juventus affronterà in terra asiatica, i bianconeri giocheranno anche contro l'Inter, che invece ha deciso di lasciare a casa Mauro Icardi. La ...

Gazzetta : Il Real non molla - ma keep calm - tanto James Vuole solo il Napoli : James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: ha scelto Napoli e Ancelotti, ma l’Atletico Madrid è pronto ad intervenire in caso di segnali positivi da Mendes calma e pazienza per James, lo ha ricordato Carlo Ancelotti da Dimaro, lo ha ripetuto il presidente De Laurentiis. La trattativa con il Real non si interrompe anche se non si riesce a trovare una quadra sulla questione economica. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta ...

CorSera : Icardi Vuole solo la Juve : Il Corriere della Sera spegne i sogni dei tifosi del Napoli sulla possibilità che Mauro Icardi arrivi a Napoli. Secondo il quotidiano infatti l’attaccante argentino vorrebbe solo la Juve. Nessuna telefonata a questo punto tra Wanda Nara e Giuntoli, come segnalato ieri da Sky, o comunque se c’è stata non ha sortito effetti dal momento che Mauro non ha alcuna intenzione di trasferirsi nel golfo di Napoli. Nessuna villa a Posillipo ...

Inter - senti Stankovic : “chi discute Conte Vuole solo far casino. Icardi e Nainggolan? Ecco cosa penso” : L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro e dell’arrivo di Conte, soffermandosi anche su Nainggolan e Icardi In casa Inter le aspettative sono alte. L’arrivo di Antonio Conte lo conferma, così come il mercato in entrata finora svolto da Marotta e Ausilio, riusciti a mettere le mani su Sensi. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Movimenti positivi per Dejan Stankovic che, Intervenuto ai microfoni ...

Calciomercato Inter – Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella - ma il giocatore Vuole solo i nerazzurri : Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella, ma il giocatore vuole solo l’Inter: se le parti dovessero riprendere le trattative si arriverà alla chiusura La cessione di Barella inizia a farsi complicata. Inter e Cagliari avevano un accordo di massima sulla base di 36 milioni più bonus e il giocatore aveva già dato il suo ok. Al momento dell’accordo finale però, l’Inter è ‘scomparsa’, per usare le parole del presidente Giulini, ...

CorMezz : Il Real Vuole 42 milioni per James - si fa solo se si vende : Il Real ha deciso, vuole vendere James e per questo fa uno sconto al Napoli, diventano 42 milioni subito quelli necessari per avere il campione colombiano, secondo il Corriere del Mezzogiorno. Ma la priorità resta quella di vendere prima di poter impegnare queste cifre. Il Napoli ha la «missione 140»: il tesoretto di milioni che Cristiano Giuntoli darebbe alle casse del club se riuscisse a portare avanti tutte le operazioni alle condizioni del ...

CorSport : Manolas Vuole solo Napoli. Si aspetta la Roma per la clausola : Per Manolas, scrive il Corriere dello Sport, si attende solo la risposta della Roma sulla fatidica clausola da 36 milioni. Il greco ha detto “Io vado solo a Napoli” e sarebbe stato avvistato in città, scrive il quotidiano sportivo (chiarendo che, però, non si sa se è vero o se è una leggenda metropolitana), in compagnia di un amico mentre andava in giro a scegliere un posto dove prendere casa e per fare amicizia con la ...

Inter - Barella avrebbe già deciso : Vuole solo i nerazzurri : L'Inter è una delle società maggiormente attive sul mercato in questi giorni. I nerazzurri stanno ponendo le basi per chiudere alcune trattative importanti. Eventuali annunci ufficiali, molto probabilmente, arriveranno a partire dal 1 luglio per non gravare sull'attuale bilancio in chiusura. Il nuovo tecnico nerazzurro Antonio Conte è stato abbastanza chiaro nei vertici di mercato avuti con i dirigenti nei suoi primi giorni a Milano. L'ex ...

Nicolas Higuain “Gonzalo non si è pentito di aver lasciato Napoli. Ora Vuole stare solo alla Juve” : Nicolas Higuain fratello e agente del Pipita è intervenuto in diretta a Radio Marte dove ha parlato del passato e del futuro di Gonzalo «Quando arrivammo a Napoli, tutto il mondo diceva che Gonzalo era pazzo e che non avrebbe dovuto lasciare il Real Madrid per il Napoli, ma sapevamo perfettamente a cosa andavamo incontro. La passione dei napoletani ci ha portato ad accettare Napoli e non altre offerte e ancora oggi, dico che la scelta è stata ...

Vittorio Feltri : "L'Europa Vuole solo l'ora solare. Peccato - l'ora legale era l'unica cosa legale rimasta" : "L'Europa insiste affinché esista solo l'ora solare. Peccato", commenta Vittorio Feltri con un post sul suo profilo Twitter, "l'ora legale è l'unica cosa legale rimasta in Italia". E, conclude il direttore di Libero, "non l'avremo più". Leggi anche: Ora legale, quanti milioni possiamo guadagnare. Oc

Il Chelsea blocca Maurizio Sarri Lui Vuole solo la Juve. I rumors : Roman Abramovich non intende rinunciare ai 6 milioni di euro che il tecnico chiede come buonuscita per i due anni di contratto rimanenti (e che i bianconeri non vogliono pagare) e non ha ancora sciolto le riserve sul suo successore, da qui untentativo in extremis di trattenerlo Segui su affaritaliani.it

Tv Luna – James Rodriguez Vuole solo il Napoli! Questa la proposta di ADL al Real Madrid : il prestito - le cifre : James Rodriguez-Napoli Il Napoli forte su James Rodriguez, secondo Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, il giocatore ha già comunicato al Real Madrid la propria decisione di volere solo il trasferimento a Napoli. “James Rodriguez in caso di cessione vuole solo il Napoli ed ha già informato della sua scelta il Real Madrid. La formula proposta da Aurelio De Laurentiis agli spagnoli è quella del prestito con diritto di riscatto. Al ...