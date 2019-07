Usa | Trump attacca ancora le deputate di colore dem | Il tycoon esulta

Usa2020. Donald Trump vola nei sondaggi : Condannato per i suoi commenti razzisti da un ramo del Congresso. Non era mai successo. Questo primato va a Donald

Camera Usa : razzisti i tweet di Trump : 1.36 La Camera a maggioranza democratica approva la risoluzione che condanna i commenti razzisti del presidente Donald Trump contro le deputate progressiste appartenenti a minoranze. Il via libera è arrivato al termine di una seduta convulsa, durante la quale la speaker Nancy Pelosi è stata ripresa dai colleghi per aver violato le regole vigenti, che vietano di definire il presidente razzista o dichiarare razzisti i suoi commenti.

Google - il miliardario Thiel accUsa di tradimento pro-Cina. Trump promette di indagare : NEW YORK - L’amministrazione di Donald Trump, assieme al Congresso, non vede di buon occhio Facebook e i suoi piani su una nuova criptovaluta. Ma questo non vuol dire...

Armi Usa a Taiwan - la Cina minaccia sanzioni : «Trump smetta di giocare col fuoco» : La Cina ha minacciato di sanzionare alcune aziende americane in risposta alla vendita di Armi Usa a Taiwan. L'accordo concluso tra Washington e Taipei include l'acquisto di 108 carri armati...

Usa - Trump a parlamentari appartenenti a minoranze razziali : “Tornate da dove siete venute - Paesi infestati dal crimine” : Un fiume di tweet, sempre più forti e aggressivi, tanto da essere bollate come razzisti da più parti. Per i toni, ma anche per le destinatarie: le parlamentari progressiste e appartenenti alle minoranze razziali. Alexandria Ocasio-Cortez in testa, ma anche le deputate musulmane Ilhan Omar e Rashida Tlaib, oltre all’afroamericana Ayanna Pressley. “Prima di criticare le politiche portate avanti negli Usa tornino nei posti corrotti e ...

Usa - al via blitz anti-immigrati | Trump e i tweet razzisti contro le deputate dem : "Tornate a casa vostra" : Il presidente degli Stati Uniti si scaglia contro il gruppo di parlamentari progressiste e appartenenti alle minoranze razziali guidate da Alexandra Ocasio-Cortez

Tempesta Barry negli Usa - rischio inondazioni in Louisiana : Trump : “Prestate attenzione” : Il presidente Donald Trump ha avvertito su Twitter del “grande rischio di forti inondazioni in gran parte della Louisiana e in tutta la costa del Golfo“, chiedendo alla popolazione di “prestare attenzione”. La Louisiana sta affrontando in queste ore gli effetti dell’ex uragano Barry, tra inondazioni e blackout. L'articolo Tempesta Barry negli USA, rischio inondazioni in Louisiana: Trump: “Prestate ...

Meteo - allarme negli Usa per l’Uragano Barry : Trump dichiara lo “stato d’emergenza” per la Louisiana - paura a New Orleans [MAPPE] : La tempesta tropicale Barry che incombe sul Golfo del Messico toccherà terra in Louisiana domani come uragano di 1ª categoria. A lanciare l’allarme e’ il National Hurricane Center nella sua ultima previsione Meteo sulla forza e la traiettoria della tempesta. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato lo stato d’emergenza per la Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina a New Orleans e nel fine ...

Web tax varata dalla Francia : ira Usa/ Trump minaccia dazi su vini - moda e auto : Web tax, Francia vara tassa al 3% sulle vendite dei giganti di Internet. Washington all'attacco: 'Legge contro di noi'. E Trump...

Francia - web-tax fa infuriare Trump Gli Usa minacciano dazi sul vino : La web tax francese fa infuriare l'amministrazione Trump che minaccia ritorsioni come nuovi dazi o restrizioni commerciali a danno di prodotti francesi come vino e auto. Gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta sulla web tax Segui su affaritaliani.it

Si dimette l’ambasciatore britannico negli Usa dopo lo scontro con Trump : L'ambasciatore britannico negli Usa, Kim Darroch, ha annunciato le dimissioni dall'incarico e dalla carriera diplomatica, sullo sfondo della polemica innescata dalla rivelazione sui media di alcune sue note private...

Usa-Gb - si è dimesso l’ambasciatore britannico che aveva criticato Trump : “Impossibile ricoprire l’incarico” : Si è dimesso Kim Darroch, l’ambasciatore britannico negli Stati Uniti, travolto dalle polemiche per aver definito “inetto, insicuro e vanesio” il presidente Usa, Donald Trump. “L’attuale situazione mi sta rendendo impossibile ricoprire il mio incarico come vorrei”, ha scritto il diplomatico nella lettera di dimissioni. “Credo che nelle circostanze attuali la linea di condotta responsabile sia consentire ...

CRISI UK-Usa/ Luttwak : il 'gioco' di Trump per sdoganare Johnson come futuro premier : Le mosse di Trump. Rischia di esplodere la CRISI diplomatica tra Usa e Regno Unito, dopo le dichiarazioni dell'ambasciatore inglese a Washington.