Ufficiale il debutto di The Crown 3 su Netflix nell’autunno 2019?

(Di giovedì 18 luglio 2019) Nonostante l'annunciotardi ad arrivare, più di un indizio lascia supporre ildi The3 sunell'autunno. Finora la piattaforma non ha ancora comunicato la data d'uscita degli episodi della terza stagione del dramma in costume dedicato alla vita della Regina Elisabetta II, che attraverso la sua sovrana racconta anche quasi un secolo di storia d'Inghilterra. Acclamata dalla critica e vincitore di molti premi - tra cui l'Emmy Award alla protagonista Claire Foy per la sua interpretazione della Regina da giovane nelle prime due stagioni - la serie inglese è attesa suentro ile certamente dopo l'estate, visto che non è ancora partito il battage promozionale per la terza stagione. Di recente Deadline aveva sostenuto che The3 uscirà "nella seconda metà dell'anno" e ora una nuova indiscrezione prevede ilin autunno. A ...

