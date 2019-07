Scuola | approvata programma di promozione e sostegno della lettura

scuolainforma

(Di giovedì 18 luglio 2019) Nuova vittoria per il mondoitaliana grazie all’azione appassionata dell’onorevole Carmela Bucalo.La Camera dei Deputati ha approvato il suo ordine del giorno riguardante lae il. L’esponente di Fratelli d’Italia ha raggiunto l’ennesimo, importantissimo obiettivo per il miglioramento e la valorizzazione delle nostre istituzioni scolastiche.: grande successo per Fratelli d’Italia L’approvazione dell’ordine del giorno di Carmela Buccalo di Fratelli d’Italia servirà a salvaguardare l’immenso patrimonio culturale italiano. Come ha ricordato l’onorevole Bucalo in un recente post Facebook, nel nostro paese ci sono più di 20 mila scuole di ordine e grado variegati che custodiscono libri antichi e di inestimabile valore. Libri di ogni genere e argomento, ognuno di essi con ...

