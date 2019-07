Scherma | Mondiali 2019 | Oh Sanguk conquista l’oro nella sciabola Curatoli vince la prima

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il titolo mondiale dellamaschile resta in Corea del Sud. Ohha trionfatorassegna iridata di Budapest, dopo aver sconfitto in finale l’unghrese Andras Szatmari con il punteggio di 15-12. Si tratta del secondo oro consecutivo per la nazionale sudcoreana dopo quello della passata edizione di Kim Junghwan. Una finale che ha visto ancora una volta la rimonta di Oh, proprio come era accaduto in semifinale contro Luca. Il sudcoreano si è trovato sotto anche di quattro stoccate (4-8), ma alla fine ha recuperato, portandosi avanti sul +2 (11-9). Szatmari ha recuperato fino al 12-13, ma le ultime due stoccate sono state messe a segno dall’asiatico. Sul podio ci salgono anche l’iraniano Abedini, ma soprattutto Luca, che hato lamedaglia azzurra di questi. Un bronzo importante per il campano, che si era ...

LiaCapizzi : Uè uè La prima medaglia azzurra dei Mondiali di scherma a Budapest è Made in Napoli al 100%. Luca Curatoli batte 15… - Federscherma : MONDIALI BUDAPEST2019 - IV GIORNATA - ARRIVA LA PRIMA MEDAGLIA: BRONZO PER LUCA CURATOLI ?????????? #scherma - ElisaLovesJesi : Domani ho un impegno importantissimo ai Mondiali Assoluti di Scherma a Budapest: salirò in pedana alle 11. Seguitem… -