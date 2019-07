Salvini semina il panico da crisi

huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) A tarda sera quando orma ladi governo sembrava dietro l’angolo, si presenta a Barzago, alla festa della Lega Lumbard, e spegne il fuoco. Primo: «Smentisco che domani vado da Mattarella». Secondo: «Domani non cade nessun governo». Terzo: «Conosco e stimo Savoini, mi fido. In questi giorni gli ho mandato un messaggio di vicinanza, settimana prossima vado in parlamento». Quarto: “Ho fiducia in Di Maio, è una persona per bene”. Eccolo il Matteoche non ti aspetti dopo una giornata in cui prima drammatizza, esaspera lo scontro con il M5S e agita la minaccia del voto anticipato. Eppoi frena perché, spiega, non cade nessun governo. Gioca Matteo, gioca a fare lo spaventapasseri come se governare fosse un game di una partita a tennis fra amici. Ed è uno stop and go che mette in scena per tutta la ...

