Rohan Dennis | forse un litigio con la squadra alla base del ritiro dal Tour de France

(Di giovedì 18 luglio 2019) In una giornata che non ha offerto particolari spunti agonistici, con i big in attesa della cronometro di domani, aldeha fatto discutere soprattutto il misterioso e improvvisodi. Il corridore australiano del Team Bahrain Merida non era stato particolarmente attivo nella prima parte di questo, ma oggi, nella tappa pirenaica di Bagneres de Bigorre si era messo in evidenza nelle fasi iniziali cercando di andare in fuga. Il suo intento non è andato a buon fine eè stato recuperato dal gruppo principale, ma la sua corsa è finita improvvisamente verso metà tappa con unapparentemente inspiegabile. Stangelj: 'Nulla a che vedere con le condizioni fisiche' Il Campione del Mondo a cronometrosi è ritirato daldenell'odierna tappa numero 12, quella che ha portato il gruppo da Tolosa a Bagneres de Bigorre scalando le ...

