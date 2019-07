Quella Chiesa di sinistra che oltrepassa pure Bergoglio

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Francesco Boezi Abolizione del celibato, "ponti" con la comunità Lgbt, diaconato femminile ed ecologia: le battaglie diparte di, che si colloca alladel papa Papa Francesco non ha mai detto di voler abolire il celibato, epc'è una parte dicattolica che sta spingendo affinché l'istituto del sacerdozio venga del tutto rivisitato. È uno dei tanti esempi utili a dimostrare l'esistenza di unadottrinale, e magari un po' politica, che supera Jorge Marioin termini di progressismo. Il vescovo di Roma, di recente, ha scritto una lettera al "popolo di Dio in cammino in Germania". Il fine? Anche quello di guardarsi dal "riorganizzare le cose". Perché è dalla Conferenza episcopale tedesca, che ha domandato e ottenuto un Sinodo nazionale, che provengono le spinte più forti. A marzo scorso, per citare un caso, da Berlino era giunta ...

