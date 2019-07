PD | Renzi | Si certifichi la crisi e si torni a votare

blogo

(Di giovedì 18 luglio 2019) Nelle liti continue tra Lega e MoVimento 5 Stelle si inseriscono ovviamente gli esponenti del PD e, in particolare, il senatore Matteo, che oggi ha cominciato a parlare di tornare a. Infatti l'ex Premier ed ex segretario dem ha scritto su Twitter:"E anche oggi Salvini e Di Maio litigano a mezzo stampa. Sono in grado di governare? Governino. Hanno rotto? Siin Parlamento lae si. Ma basta con questa telenovela di terza categoria. L’Italia non merita questa pagliacciata permanente"E anche oggi Salvini e Di Maio litigano a mezzo stampa. Sono in grado di governare? Governino. Hanno rotto? Siin Parlamento lae si. Ma basta con questa telenovela di terza categoria.L’Italia non merita questa pagliacciata permanente.— Matteo(@matteo) 18 luglio 2019 Ieri, invece,si era soffermato sul fatto ...

