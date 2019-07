“Non arriva ad agosto” Quelle brutte parole su Nadia Toffa E lei spiega tutto

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019) La battaglia continua per, la conduttrice ed ex inviata de Le Iene che sta combattendo, da tempo, con un cancro. Ma la guerra è costretta a combatterla non solo con questa malattia subdola, malvagia, nascosta. Ma anche contro gli haters online, che allo stesso modo si nascondono dietro profili falsi, dietro nomi inventati e foto false. Una pioggia di odio gratuito, di cattiverie che non ti aspetteresti. Ma anche di tanta solidarietà. C’era un po’ di agitazione, online, per l’assenza didai social. Erano passate due settimane, anzi precisamente diciotto giorni, dall’ultimo post pubblicato su Instagram e in molti avevano lanciato un campanello d’allarme. Poi ecco una nuova risposta, ancora una volta per zittire un leone da tastiera. E così, nonostante il brutto messaggio, in molti hanno tirato un sospiro di sollievo nel vedere laancora attiva. E combattiva come ...

annatrieste : Questa preta è la uagliona di Malcuit e qualche strunz ha pensato di insultarla perché è nera, sana e non una mazza… - LaStampa : Tafida Raqeeb, 5 anni, è ricoverata a Londra: per i medici non c’è speranza. I genitori chiedono di curarla all’est… - petergomezblog : Maltempo sulla costa adriatica, la fuga di turisti e bagnanti: spiagge distrutte “Non è rimasto più niente qui” – V… -