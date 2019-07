Maggio Fiorentino | Nardella riporta in scena Salvatore Nastasi e all’ente lirico volano

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2019) Salvofa un effetto valanga al, dove il blitz del sindaco Darionei giorni scorsi ha a sorpresa imposto il ‘commissario per tutte le stagioni’ genero di Gianni Minoli e di Matilde Bernabei alla presidenza del prestigioso ente musicale. Il ruolo per statuto spetterebbe al primo cittadino e la cessione del passo a una figura non politica, ma gestionale, seppure molto vicina alla politica, ha fatto alzare più di un sopracciglio, come ben prevedeva il sindaco che ha a lungo rinviato l’annuncio smentendolo fino all’ultimo. Quando poi è venuto il momento, la valanga è seguita a stretto giro. Prima con il balletto sulla sovrintendenza di Cristiano Chiarot in scadenza a fine mese: domenica Palazzo Vecchio aveva annunciato la proposta di rinnovo, salvo fare un “rammaricato” dietro front 24 ore dopo in nome di questioni ...

