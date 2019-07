La versione di Clizia | moglie di Sarcina | «Ci eravamo già lasciati Scamarcio? Fatti miei»

vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) FrancescoIncorvaia si dicono addioFrancescoIncorvaia si dicono addioFrancescoIncorvaia si dicono addioFrancescoIncorvaia si dicono addioFrancescoIncorvaia si dicono addioFrancescoIncorvaia si dicono addioFrancescoIncorvaia si dicono addioUna storia ha sempre due versioni. Quella diIncorvaia, showgirl, influencer nonché (ex)di Francesco, è questa: «Io e lui cigià», fa sapere. Dopo l’intervista di qualche giorno fa in cui il cantante delle Vibrazioni si disperava: «Io, tradito da miae dal mio migliore amico Riccardo». La 33enne, mamma della loro Nina, 4 anni, spiega che non ha niente per cui debba giustificarsi. «Il 16 novembre avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a ...

infoitcultura : Gossip News: Riccardo Scamarcio, versione Clizia. Nara, incidente lago - VelvetMagIta : #RiccardoScamarcio-#FrancescoSarcina, arriva la versione di #CliziaIncorvaia. #WandaNara, incidente al lago Questo… - girlwhowaits_ : Quando è lunedì e Clizia non ha ancora raccontato la sua versione della storia del tradimento con Scamarcio: -