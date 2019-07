Integratori di vitamine | perché regalano capelli da sogno

Vitamine e Integratori killer : cosa prendiamo in realtà? : Non solo in molti casi l’assunzione di integratori alimentari è inutile: spesso comporta anche dei rischi, compreso quello di ictus. Assumere contemporaneamente calcio e vitamina D aumenta il rischio di… L'articolo Vitamine e integratori killer: cosa prendiamo in realtà? proviene da Essere-Informati.it.