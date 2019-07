Il solito Ibra | “Se mi considero più forte di Carlos Vela?” | lo svedese risponde così

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) “Se mipiùdiVela? Di gran lunga. Lui è al suo top ma a 29 anni gioca in Mls, io a 29 ero in Europa, c’è una gran differenza“. Il, praticamente. Loaccende la vigilia del derby. Il 30enne attaccante messicano del Los Angeles ha fin qui fatto meglio dell’ex United: 19 gol contro 13 ma Zlatan ha giocato solo 13 gare contro le 19 dell’ex Real Sociedad: “Ho deciso di venire qui – ha detto a Espn – perché avevo detto che un giorno sarei andato a giocare negli Usa per far vedere come si gioca a calcio anche se non ho niente da dimostrare, e a vincere, perché se vinci lasci un segno. Ho voglia di trofei, se fossi sazio mi sarei ritirato da tempo“.L'articolo Il: “Se mipiùdiVela?”, loCalcioWeb.

