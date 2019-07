Il Boca Juniors è nel suo destino Daniele De Rossi va in Argentina? Quei 10 indizi alla

Daniele De Rossi al Boca Juniors - ci sono conferme : la chiave? Un ex della Roma : "È vicino" l'accordo fra il Boca Juniors e Daniele De Rossi. Lo scrive questa mattina il quotidiano argentino la Nacion che, dopo i rumors arrivati dall'Italia, ha contattato fonti vicine al club xeneize. Confermata la ripresa dei colloqui con il centrocampista italiano e che nelle ultime ore sono s

Daniele De Rossi - il Boca Juniors ha trovato il suo gladiatore : Ci è voluto il tempo necessario ma alla fine era destino che questo matrimonio si doveva fare; quello tra Daniele De Rossi e il Boca Juniors.Calciomercato estero, Sudamerica, Daniele De Rossi, Boca Juniors / A dieci giorni dall’inizio della stagione oltreoceano e ad una settimana dall’andata degli ottavi di Libertadores il Boca ha trovato il suo gladiatore.Stamattina i quotidiani argentini hanno rivelato la chiusura ...

Daniele De Rossi al Boca Juniors : accordo a un passo per l’ex capitano della Roma a Buenos Aires : Daniele De Rossi in Argentina. Secondo indiscrezioni di stampa, mancano solo i dettagli per lo sbarco dell’ex capitano della Roma a Buenos Aires per vestire la maglia del Boca Juniors. In attesa di conferme ufficiali, l’unica certezza è che il centrocampista non smetterà d giocare. In tal senso Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra in giallorosso e oggi direttore sportivo dei Xeneixes, sembra aver convinto De Rossi, atteso nel ...

De Rossi verso il Boca Juniors - le reazioni dei tifosi della Roma sui social : Daniele De Rossi vicino al Boca Juniors. La notizia lanciata ieri ha scatenato le reazioni sui social, specialmente quelle dei tifosi della Roma. Il centrocampista ha scelto di non accettare le lusinghe di Milan, Fiorentina e Sampdoria per non vestire un’altra maglia in Italia, gesto molto apprezzato dai più: “De Rossi alla Bombonera sarebbe il giusto tributo ad un guerriero, in una delle arene più calde del mondo, dopo una ...

Boca Juniors - è fatta : De Rossi ha detto sì - tutti i dettagli : DE Rossi Boca Juniors- Ora è fatta, Daniele De Rossi giocherà i pRossimi 8 mesi al Boca Juniors. Accordo totale con il club argentino e fumata bianca ormai pronta all’ufficialità. Il giocatore, dopo alcuni contatti con i club italiani, ha scelto di sposare l’inizio di una nuova avventura lontano dall’Italia, ma soprattutto l’inizio di una […] L'articolo Boca Juniors, è fatta: De Rossi ha detto sì, tutti i dettagli ...

VIDEO – Scontri River-Boca Juniors - guai in vista per il River Plate : L’emittente TNT Sports, tramite Twitter ha pubblicato un servizio che richiama agli Scontri antecedenti la sfida River Plate – Boca Juniors. Scontri River Boca – Il TAS ha stabilito che il River deve dimostrare che, al momento del lancio del gas pimienta, non era responsabile della sicurezza. Tra circa tre mesi la decisione finale sulla vicenda #DataSports | Gustavo Abreu, miembro del TAS: "River tiene que probar ...

De Rossi al Boca Juniors - Burdisso può esultare. Nel 2020 è già atteso in Italia : Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a breve Daniele De Rossi sarà un nuovo calciatore del Boca Juniors De Rossi Boca – Il pressing dell’ex compagno Burdisso, attuale d.s. del club argentino, ha convinto il centrocampista. A inizio 2020 Daniele potrebbe entrare nello staff azzurro di Mancini “Daniele De Rossi ha deciso, il suo futuro sarà nel Boca Juniors. Il pressing degli argentini ed in particolare ...

Calciomercato - De Rossi ha deciso il suo futuro : l’ex capitano della Roma giocherà nel Boca Juniors [DETTAGLI] : Sono passati 51 giorni da quel 26 maggio in cui Daniele De Rossi ha calcato per l’ultima volta il prato dello Stadio Olimpico con la maglia della Roma. Il centrocampista pare aver deciso il suo futuro. Sarà ancora in campo, ma non in Italia. La sua pRossima destinazione è il Sudamerica, più precisamente l’Argentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, De Rossi firmerà con il Boca Juniors, convinto dalle parole del suo ex compagno ...

Daniele De Rossi al Boca Juniors - ci siamo : ecco cifre e dettagli dell’accordo : Daniele De Rossi sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors: l’ex Roma ritroverà il vecchio compagno Nicolas Burdisso Dopo il burrascoso addio alla Roma, con tanto di mancato rinnovo contrattuale, Daniele De Rossi si è preso diverse settimane di tempo per vagliare diverse offerte riguardanti il suo futuro. L’ex capitano giallorosso aveva espresso l’intenzione di restare in Italia, ma i rumor che portavano a Milan ...

Boca Juniors - Benedetto vuole l’Europa : “Accordo con l’Olympique Marsiglia” : L’agente di Darío Benedetto, Christian Bragarnik, rivela: “Abbiamo raggiunto un’intesa col Marsiglia, ora serve un accordo fra i due club”.“powered by Goal”Continua la fuga di giocatori dal Boca Juniors verso l’Europa. Oltre a Nandez, per il quale è in corso una trattativa con il Cagliari, potrebbe presto lasciare Buenos Aires anche l’attaccante classe 1990 Darío Benedetto.Il giocatore, che piace anche alla ...

Nandez al Cagliari - Salvio è la chiave : accordo fra Boca Juniors e Benfica : Il Boca Juniors ha praticamente definito l’affare Salvio con il Benfica: il suo arrivo potrebbe sbloccare la cessione di Nahitan Nandez al Cagliari.“powered by Goal”In attesa di capire come finirà l’incontro in programma a Madrid fra il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e il numero uno del Boca Juniors Daniel Angelici per discutere di Nahitan Nandez, proprio dal calciomercato arrivano segnali positivi per il club isolano sul ...

Jan Hurtado - il giovane attaccante ha scelto il Boca Juniors : Alla fine Jan Hurtado ha scelto di rimanere in Argentina e vestirà la maglia azul y oro. Il Boca sarà il suo prossimo club e grazie al volere del giocatore è riuscito a bruciare una concorrenza piuttosto agguerrita.Calciomercato estero, Sudamerica, Jan Hurtado, Boca Juniors / La notizia del passaggio del centravanti venezuelano al club di Buenos Aires era nell’aria da giorni ma solo stamani se ne è avuta l’ufficialità; attraverso ...

Boca Juniors - il presidente Angelici chiama De Rossi : “le nostre porte sono aperte per giocatori come lui” : Il numero uno del club argentino ha sottolineato come Daniele De Rossi sarebbe il benvenuto al Boca Chiusa la propria parentesi con la maglia della Roma, Daniele De Rossi valuta attentamente il proprio futuro, valutando le offerte finora giunte al suo agente da altre società. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse Niente Serie A ovviamente, l’attenzione del centrocampista italiano è puntata all’estero, in particolare in Sudamerica, dove ...

Calciomercato Napoli - si prova il colpo Almendra dal Boca Juniors : se salta - pronte due alternative low cost : Il Napoli stregato da Augustin Almendra del Boca Juniors: c’è il sì del giocatore, resta da convincere il club. Se l’operazione dovesse saltare sono pronte due alternative low cost Il Mondiale Under 20 che inizierà fra pochi giorni in Polonia, avrà diversi osservati speciali, giovani stelle pronte a diventare i campioni del futuro. Comprarli adesso potrebbe rivelarsi un investimento in grado di dare i propri frutti. Il Napoli si sta ...