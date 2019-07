HONOR Band 5 è ufficiale con misurazione dell’ossigeno nel sangue

Già in pre-ordine su Amazon.de la nuova HONOR Band 5 : prezzo e colorazioni : In attesa che la prossima Honor Band 5 venga presentata, l'accessorio è comparso già in pre-ordine sul sito della divisione tedesca dell'e-commerce Amazon (le prenotazioni vere e proprie dovrebbero partire in occasione dell'Amazon Prime Day 2019). Proprio ieri ne avevamo analizzato il profilo (portando alla vostra attenzione un primo confronto rispetto alla Xiaomi Mi Band 4, già acquistabile da alcuni giorni) scorgendo dettagli parecchio ...

WhatsApp bandito dai device Huawei e HONOR? Facciamo chiarezza : Il ban del governo USA rivolto ai device Huawei e Honor continua largamente a far discutere, questa volta in relazione ad una tematica che potrebbe (utilizziamo il condizionale perché nulla ancora è stato deciso, ci teniamo a chiarirlo fin dalle prime battute di questo articolo di approfondimento) stravolgere l'esperienza di utilizzo quotidiana di milioni di user. La domanda sorge quasi spontanea: così come sarà (o per lo meno come dovrebbe ...