ilmattino

(Di giovedì 18 luglio 2019) La presidente della Commissione europea Ursula von derl'Italia sule sui conti. E mentre Giancarlosale al Colle per annunciare la sua rinuncia definitiva...

nongiochiamo : Giorgetti (Lega) sente odore di “bruciato” e si sfila dalla poltrona di Commissario UE per la Concorrenza.… - zazoomnews : Giorgetti si sfila dallUe von der Leyen avverte Roma: strada in salita per commissario Lega - #Giorgetti #sfila… - MamolkcsMamol : Giorgetti si sfila dall'Ue, von der Leyen avverte Roma: strada in salita per commissario Lega -