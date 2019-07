Funerali De Crescenzo – L’iniziativa del Comune di Napoli

forzazzurri

(Di giovedì 18 luglio 2019)DE CRESCENZO – Oggi, all'età di 90 anni si è spento Luciano De Crescenzo. E' stato uno dei narratori più profondi della realtà napoletana con i suoi film, i suoi libri ma soprattutto con la sua figura di uomo di cultura e di notevole spessore. Non si hanno ancora notizie certe sulla data ed il luogo dei funerali di Luciano De Crescenzo (per i quali seguiranno aggiornamenti) ma il Comune di Napoli ha indetto il lutto cittadino. Fonte: Il Mattino.

