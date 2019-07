Febbre dengue in Honduras | 54 morti nel 2019 | almeno 23mila contagiati

Attenzione a questi sintomi! Allarme in Italia Febbre Dengue : Due casi di Dengue a Bologna nel giro di pochi giorni. Dopo quello di mercoledì scorso, ieri sera è stato segnalato un nuovo episodio della malattia infettiva causata dalla puntura di zanzara tigre. Il Comune avvisa che da questa notte saranno attivate le misure di profilassi nella zona colpita che comprende le vie Dagnini, largo Lercaro, Gigli, Ruggi e Silvagni, nel quartiere Murri.\\ Per questo “si chiede a tutti i residenti, amministratori ...

Forlì - torna dalla vacanza con mal di testa e Febbre ! E' Dengue - attivata la disinfestazione : Un caso di Dengue è stato registrato a Forlì , dove è stata ricoverata una ragazza, torna ta da poco da un viaggio all'estero, dopo aver manifestato i tipici sintomi della patologia, come mal di testa , nausea e febbre alta. Si tratterebbe, stando a quanto riporta Forlì Today, di una 14enne. A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale, in seguito alla segnalazione del dipartimento di salute pubblica. Attualmente la paziente si trova ...

Febbre dengue in Honduras : stato di emergenza dopo 44 morti : Dichiarato lo stato di emergenza in Honduras a causa dell’epidemia di Febbre dengue, che dall’inizio dell’anno ha causato la morte di almeno 44 persone. Il Ministro della Salute ha spiegato: “Abbiamo attivato tutte le istituzioni di governo e non governative per mettere in funzione una serie di misure” contro il vettore, le zanzare Aedes aegypt. Il responsabile della sorveglianza epidemiologica Gustavo Urbina ha ...