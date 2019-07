ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Gabriele Laganà Presentato al Viminale il piano Viabilità, un programma che comprende il calendario dell'con idae rosso ed ifinalizzati ad alleggerire il traffico Idel meritato ripososi avvicinano sempre più. Come ogni anno, per prevenire le criticità legate all’delle vacanze e, è stato diffuso il Piano Viabilità, un programma che comprende il calendario delle partenze estive e del conseguente rischio ingorghi sulle strade ed ifinalizzati ad alleggerire il traffico. Il piano è stato presentato al Viminale alla presenza, tra gli altri, del capo della polizia, Franco Gabrielli. Sabato 3 agosto e sabato 10 agosto sono indicati come idanei quali si prevedono le maggiori criticità.rosso, invece, per i restanti weekend di luglio e per tutti quelli ...

Viminale : Consigli, mappe e previsioni di #traffico. Al Viminale, il piano per l'esodo estivo. Bollino nero sabato 3 e 10 ago… - Italia_Notizie : Esodo estivo: ecco i giorni da bollino nero e i provvedimenti per ridurre i disagi - webecodibergamo : Esodo estivo, le date da bollino nero E stanno per tornare super caldo e afa -