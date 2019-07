Chicago PD 5 Anticipazioni 18 luglio 2019 | un ex poliziotto nei guai?

Chicago P.D. 5 seconda puntata : trama e anticipazioni 18 luglio 2019 su Italia 1 : Chicago P.D. 5 seconda puntata. La quinta stagione della serie tv torna in onda in chiaro su Italia 1 da giovedì 18 luglio 2019. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago P.D. 5 seconda puntata: trama e anticipazioni 18 luglio 2019 su Italia 1 Chicago P.D. 5X07 Nel mirino. Voight e la sua squadra devono occuparsi del rapimento di un bambino. ...

Chicago Fire 6 rallenta su Italia1 e torna in onda con due soli episodi : anticipazioni 16 e 23 luglio : Brutte notizie per i fan di Chicago Fire 6 che la prossima settimana, il 23 luglio, dovranno accontentarsi di due soli episodi. I pompieri di Dick Wolf torneranno rallentando la loro corsa in vista di un nuovo crossover con le serie sorelle e così martedì prossimo l'appuntamento sarà con gli episodi 7 e 8 dal titolo "Veri eroi" e "Coinquilini" in cui Ramon, in seguito all'aggressione, viene operato e si riprende. Intanto la squadra salva un ...

I dottori di Chicago Med 3 tra incidenti e cleptomania : anticipazioni 12 e 19 luglio : Nuovo appuntamento con Chicago Med 3 che torna in onda questa sera su Italia1 dopo l'ottimo debutto della scorsa settimana. A tenere compagnia al pubblico della rete giovane Mediaset ci penseranno ben tre episodi del medical drama firmato da Dick Wolf ovvero il quarto, il quinto e il sesto dal titolo, rispettivamente, "Buoni o cattivi", "Non ti muovere" e "Legami stretti". A partire dalle 21.20 circa, prenderanno il via le disavventure dei ...

Chicago Med 3 seconda puntata : trama e anticipazioni 12 luglio 2019 : Chicago MED 3 seconda puntata. Torna in chiaro su Italia 1 da venerdì 12 luglio 2019 la terza stagione del medical drama. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 3 seconda puntata: trama e anticipazioni 12 luglio 2019 Chicago Med 3 seconda puntata – episodio 5 Buoni o cattivi. Robin torna a lavorare in ospedale, ma teme di essere ancora malata. Connor e Ava conducono insieme un ...

Chicago Pd 5/ Anticipazioni 11 luglio 2019 : Sean McGrady viene trovato morto! : Chicago PD 5, Anticipazioni dell'11 luglio, in prima tv su Italia 1. Un tentativo di strupro ai danni di Vinessa sconvolge Jordan che...

Chicago Fire - si riparte : prima puntata della sesta stagione martedì 9 luglio - anticipazioni trama : La settimana precedente sono partite le nuove stagioni dei suoi spinoff ufficiali, ora tocca alla ‘serie madre’ debuttare in chiaro con la sesta stagione: Chicago Fire ricomincia martedì 9 luglio su Italia Uno dalle 21.25 in poi con un triplo appuntamento che va a comporre la prima puntata di questo nuovo corso. La serie, di cui è stata fatta anche una settima stagione già andata in onda negli USA e già vista anche da noi per chi ha ...

I nuovi episodi di Chicago PD 5 tra traffici e serial killer : anticipazioni 11 e 18 luglio : Continua ad andare avanti con successo Chicago PD 5 su Italia1 e anche oggi, 11 luglio, sulla rete giovane di casa Mediaset andranno in onda ben tre episodi della serie di Dick Wolf. In particolare, a partire dalle 21.20 circa, andranno in scena gli episodi 4, 5 e 6 dal titolo, rispettivamente "La spia", "A casa" e "La Caduta" in cui tra operazioni sotto copertura e assassini i colpi di scena non mancheranno. Cosa succederà in particolare a ...