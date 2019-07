Cessioni Juventus | triplo addio illustre per finanziare il colpo Neymar

Calciomercato Juventus - UFFICIALE De Ligt. Pronte 7 Cessioni : sarà rivoluzione : Calciomercato Juventus- La società bianconera ha ufficializzato l’arrivo di De Ligt nel corso della mattinata. Annuncio slittato di un giorno a causa delle tempistiche delle visite mediche. Firma sul contratto di 5 anni a circa 7,5 milioni di euro di base fissa più bonus. De Ligt sarà subito a disposizione di Sarri e rappresenterà una […] More

Juventus - il punto sulle Cessioni : diversi a rischio - su tutti Higuain e Kean (RUMORS) : La Juventus, dopo l'arrivo di De Ligt, dovrà necessariamente pensare a vedere qualche suo pezzo pregiato, per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per sistemare le finanze, considerati i più di 100 milioni spesi a fronte di 'soli' 25 milioni come ricavi (dalla cessione di Spinazzola). I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi, e secondo il noto sito 'ilbianconero.com', la Juventus potrebbe ricavare più di 200 milioni di ...

Calciomercato Juventus - addio a Kean : confermate 7 Cessioni : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe pronta a mettere mano alle cessioni in vista delle prossime settimane. cessioni che serviranno per rimpolpare le casse dopo l’affare De Ligt dall’Ajax. Paratici sarebbe pronto a rivoluzionare completamente la rosa bianconera, aprendo a circa 7 cessioni. Dopo l’addio di Perin, ormai pronto alla […] More

Calciomercato Juventus - 7 Cessioni per finanziare Chiesa-Icardi : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara ad un’estate calda ed infuocata dal punto di vista del mercato. Fatta per De Ligt, il centrale olandese arriverà oggi a Torino e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto e l’ufficialità. Giovedì sarà presentato alla stampa. Non solo De Ligt, Paratici sarebbe […] More

Mercato Juventus - da Mandzukic a Higuain : ecco il punto sulle Cessioni : Mercato Juventus – Il Mercato bianconero al momento è concentrato sull’arrivo di De Ligt, ma Paratici allo stesso tempo sta lavorando alle uscite. In casa Juve infatti ci sono giocatori che non rientrano più nei piani della società e di Sarri, per diversi motivi. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Mario Mandzukic e Sami Khedira potrebbero lasciare Torino in questa […] More

Juventus - possibili Cessioni in ottica lista Champions : tra queste Perin e Cancelo : Il mercato della Juventus, a parte la cessione di Spinazzola alla Roma, ha riguardato soprattutto investimenti in entrata, con gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral, Rabiot e Buffon. Proprio per questo attualmente la rosa bianconera è ricca di giocatori, di potenziali esuberi che potrebbero essere quindi ceduti sul mercato per diversi motivi. Sicuramente uno di questi è il bilancio, la Juventus dovrà necessariamente monetizzare anche per ...

Calciomercato Juventus - offerta shock : Kean dice addio? 3 Cessioni in attacco! : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbe valutando la possibile cessione di Cancelo al Barcellona per far cassa e finanziare il colpo De Ligt. 60 milioni la possibile proposta del club blaugrana, […] More

Calciomercato Juventus - 7 Cessioni per arrivare ad Icardi e Chiesa : Calciomercato Juventus- I bianconeri si preparano all’inizio della nuova stagione con un mercato ancora in totale fermento. Il piano di Paratici potrebbe comprendere una clamorosa rivoluzione offensiva, la quale potrebbe basarsi su 7 cessioni. Certo l’addio a Perin, il quale sembrerebbe esser vicino ad un accordo con il Benfica, affare che potrebbe far incassare ai […] More

Calciomercato Juventus : dalle Cessioni potrebbe arrivare tesoretto da 140 milioni : Il Calciomercato della Juventus inizia a muoversi anche in uscita. Dopo i colpi Ramsey, Demiral, Rabiot, Romero e Buffon già messi a segno, e de Ligt che potrebbe raggiungere Torino nel weekend, ora Paratici deve passare all’incasso con le cessioni. Tanti sono i giocatori con le valigie in mano, Cancelo è ogni giorno più vicino al Manchester City, Higuain inizia a gradire la destinazione Roma, per Perin c’è la fila tra squadre italiane ed ...

Mercato Juventus - affondo per Chiesa : Paratici prepara 5 Cessioni : Mercato Juventus- Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione. La Juventus oggi si radunerà agli ordini di Sarri per iniziare il nuovo percorso. Cresce l’attesa, ma soprattutto la curiosità per il possibile nuovo tema tattico che l’ex Chelsea potrebbe decidere di mettere in campo. Detto questo Paratici sarebbe già pronto per studiare il nuovo piano […] More

Calciomercato Juventus - vicine alcune Cessioni eccellenti : tra queste Cancelo : Sono giorni molto caldi in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato. La dirigenza bianconera sta valutando di cedere alcuni giocatori importanti. Secondo quanto riporta la nota testata "Sky Sport", uno dei calciatori che a breve potrebbe lasciare il club bianconero è Joao Cancelo. Il talentuoso terzino portoghese, protagonista di una stagione piuttosto altalenante a Torino, è finito nel mirino del Manchester City. L'ex Inter è un vero ...

Mercato Juventus - non solo De Ligt : altri 3 acquisti e 6 Cessioni : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di Mercato estiva. Come sottolineato nel corso delle ultime settimane, i bianconeri sarebbero ormai ad un passo da De Ligt. Accordo totale con il difensore, mancano solo pochi dettagli tra Juventus e Ajax. Detto questo, i bianconeri potrebbero provare […] More

Mercato Juventus - addio a Bonucci : poi spazio ad altro 5 Cessioni : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a spingere il piede sull’acceleratore per quel che riguarda l’imminente sessione di calcioMercato. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri starebbe riflettendo seriamente sul possibile addio di Bonucci. Il difensore bianconero sarebbe pronto a dire addio in caso di arrivo di De Ligt. Bonucci potrebbe essere sacrificato dinanzi […] More

Juventus - le possibili Cessioni per finanziare il mercato : Mandzukic - Khedira e Matuidi : E' stato un mercato ricco di investimenti da parte della Juventus, anche se la maggior parte dei nuovi giocatori sono arrivati a parametro zero: Ramsey, Rabiot e Buffon sono gli acquisti a zero dei bianconeri, anche se la Juve ha dovuto sostenere costi importanti di commissione soprattutto per i primi due. La cessione di Spinazzola alla Roma (25 milioni di euro) è servita per finanziare l'acquisto di Luca Pellegrini e quello di Demiral dal ...