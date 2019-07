Basket | Simone Fontecchio si trasferisce a Reggio Emilia dopo l’ultima stagione a Milano

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019)la conclusione del rapporto con l’Olimpiae il naufragio delle trattative con la Virtus Bologna,trova alla fine casa in quel di, sotto la guida di coach Maurizio Buscaglia. La formazionena, attualmente in larga fase di costruzione, punta dunque sul rilancio di un giocatore che in terra meneghina ha trovato poco spazio, finendo prima in prestito a Cremona e poi sempre più lontan nelle rotazioni diPianigiani. Di scuola Virtus Bologna,esordisce in Serie A proprio in casa bianconera, prima all’ombra del fratello maggiore Luca, poi cominciando a mostrare il proprio talento. Nella2014-2015 è nominato miglior Under 22 del massimo campionato, ma in quella successiva non riesce a evitare la retrocessione delle V nere, dovendo dunque cercare altre strade. A chiamarlo è, dove riesce a ritagliarsi ...

