Antonella Clerici | «Non voglio fare la tappabuchi | non penso di meritarlo»

Antonella Clerici : "In Rai mi sento più sopportata che supportata" - : Luana Rosato Antonella Clerici racconta il dispiacere per essere una delle conduttrici assenti dai palinsesti Rai e rivela di aver ricevuto molte proposte da altre reti Alla presentazione dei palinsesti Rai, Antonella Clerici ha preferito non partecipare perché, al momento, sembra essere stata “messa in panchina” dai vertici di Viale Mazzini. Pur speranzosa di trovare una collocazione tra i programmi tv della prossima stagione ...

Rai - adesso parla Antonella Clerici. Lo sfogo e lo scandalo : quanto la pagano per non lavorare : Nonostante un contratto biennale di un milione e due l'anno, Antonella Clerici in Rai è in panchina. Non ha progetti, è la grande esclusa del palinsesto. Lei si sfoga, non le piace questa situazione, che ha tutti gli elementi dello scandalo. "Mi sento sopportata piuttosto che supportata", dice al Co

Antonella Clerici è pazza per Temptation Island : Tutti pazzi per il programma di canale 5 “Temptation Island” ma non è solo il pubblico da casa ad amare questa trasmissione, tra loro c’è anche Antonella Clerici che ha twittato «E’ ipnotico», e non è la sola. «Comunque Temptation Island è ipnotica!», ma non è la sola, a confermare il suo pensiero c’è anche Andrea Delogu che ha risposto: «Non riesco a smettere Anto. Sono nel tunnel!». In tantissimi sono corsi a commentare e a ...

La vogliamo per l’edizione vip! Antonella Clerici ipnotizzata Temptation Island : Antonella Clerici è rimasta ipnotizzata da Temptation Island e il suo ultimo post su Twitter ha fatto sognare il web: "La vogliamo come conduttrice dell'edizione Vip". La quarta puntata di Temptation Island ha registrato ben 4 milioni di telespettatori e, tra questi, c’era anche Antonella Clerici, rimasta ipnotizzata dalle vicende che coinvolgono le sei coppie concorrenti.\\ “Comunque Tempation Island è ipnotica”, ha cinguettato la ...

Antonella Clerici guarda Temptation Island : il commento inaspettato : Cosa ha detto Antonella Clerici su Temptation Island 2019 Tutti pazzi per Temptation Island 2019, anche Antonella Clerici. La famosa conduttrice ha ammesso su Twitter di seguire il reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Un commento che nessuno si aspettava visto che la Clerici è una presentatrice Rai. Ma […] L'articolo Antonella Clerici guarda Temptation Island: il commento inaspettato proviene da Gossip ...

Antonella Clerici - addio alla Rai? Doppia clamorosa proposta da Cairo e Piersilvio Berlusconi : Dopo lo sgarbo Rai, per Antonella Clerici sarebbe arrivata una offerta da Piersilvio Berlusconi. Fuori dai palinsesti eccetto la conduzione di Telethon, la ex conduttrice della Prova del cuoco non ha nascosto la sua delusione e anche se il contratto con viale Mazzini è ancora in essere e il direttor

